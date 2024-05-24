晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》令和怪物宰制王者軟銀！ 7局8K好投助羅德6連勝（影音）

2024/05/24 20:35

〔體育中心／綜 合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天面對太平洋聯盟的王者軟銀，繳出7局8K僅失1分好投，力壓古巴強投莫伊尼洛（Livan Moinelo），順利收下本季第4勝，羅德也拿下近期6連勝與8連不敗。

佐佐木朗希在首局便遭遇亂流，1出局後遭今宮健太敲安上壘，K掉強打柳田悠岐後遭重砲山川穂高安打狙擊，再被去年全壘打王近藤健介敲出左外野方向二壘安打失掉首分，接著他還保送下棒的栗原陵矢形成滿壘，最後三振掉砂川理查才化解危機。

在失分後佐佐木朗希表現回穩，接下來6局投球僅被打2支安打，飆出6次三振沒有再失分，總計今天7局用119球，被打5安，送出8次三振，投出2次四壞保送與1次觸身球保送。

佐佐木朗希7局8K好投助隊擊敗軟銀收下6連勝，個人本季第4勝到手。（圖片取自X）

羅德打線在2局就突破本季從後援轉先發表現驚人的莫伊尼洛，靠著小川龍成的游擊滾地球追平比數，接著岡大海敲出帶有打點的安打超前比數，5局髙部瑛斗在得點圈有人時敲出適時安打進帳保險分。在朗希退場後，坂本光士郎與益田直也各投1局無失分，終場羅德以3：1擊敗軟銀，朗希收下賽季第4勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。