日職》令和怪物宰制王者軟銀！ 7局8K好投助羅德6連勝（影音）

〔體育中心／綜 合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天面對太平洋聯盟的王者軟銀，繳出7局8K僅失1分好投，力壓古巴強投莫伊尼洛（Livan Moinelo），順利收下本季第4勝，羅德也拿下近期6連勝與8連不敗。

佐佐木朗希在首局便遭遇亂流，1出局後遭今宮健太敲安上壘，K掉強打柳田悠岐後遭重砲山川穂高安打狙擊，再被去年全壘打王近藤健介敲出左外野方向二壘安打失掉首分，接著他還保送下棒的栗原陵矢形成滿壘，最後三振掉砂川理查才化解危機。

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在失分後佐佐木朗希表現回穩，接下來6局投球僅被打2支安打，飆出6次三振沒有再失分，總計今天7局用119球，被打5安，送出8次三振，投出2次四壞保送與1次觸身球保送。

佐佐木朗希7局8K好投助隊擊敗軟銀收下6連勝，個人本季第4勝到手。（圖片取自X）

羅德打線在2局就突破本季從後援轉先發表現驚人的莫伊尼洛，靠著小川龍成的游擊滾地球追平比數，接著岡大海敲出帶有打點的安打超前比數，5局髙部瑛斗在得點圈有人時敲出適時安打進帳保險分。在朗希退場後，坂本光士郎與益田直也各投1局無失分，終場羅德以3：1擊敗軟銀，朗希收下賽季第4勝。

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