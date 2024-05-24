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日職》巨人王牌用123球對阪神飆無安打！ 創相隔87年的罕見紀錄

2024/05/24 20:43

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導 〕讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征今天在客場甲子園球場先發面對阪神虎，戶鄉用123球飆出9局無安打比賽，幫助巨人軍以1比0完封虎軍。戶鄉翔征成為日職史上第89位飆出無安打的投手，同時也是日職史上第101次的無安打比賽。

戶鄉翔征開賽連續解決8名打者，3局下2出局後，戶鄉翔征發生守備失誤，讓阪神打線首次踏上壘包，戶鄉翔征解決阪神球星近本光司，化解危機。戶鄉翔征在第4局讓對手3上3下後，第5局巨人一壘手岡本和真發生守備失誤，戶鄉翔征先解決一名打者後，再讓阪神捕手坂本誠志郎敲雙殺打，形成另類3上3下。

巨人打線在第5局靠泉口友汰的適時安打，得到唯一的1分。戶鄉翔征從第6局至第8局連續解決9名打者後，第9局對阪神首名打者木浪聖也丟保送，阪神靠犧牲觸擊把跑者送上二壘，戶鄉翔征先是讓近本光司敲一壘平飛球出局，接著再三振阪神球星中野拓夢，飆出生涯首次的無安打比賽。

總計戶鄉翔征9局用123球，賞5次三振、丟1次保送，沒有失分，防禦率降至1.84，摘得本季第4勝。

根據《日刊體育》報導，前一次有巨人投手對阪神虎飆出無安打比賽，是在單一聯盟時代、1937年5月1日的時候，當時是名投澤村榮治。戶鄉翔征是第二位巨人投手能在甲子園球場飆無安打比賽，寫下這是相隔87年的罕見紀錄。

巨人隊前一次有投手無安打是已經退休的山口俊，當時他在2018年7月27日對中日龍投無安打比賽。

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