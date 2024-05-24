籃球》旅外陳盈駿給高中球員建議 除了技術還有更重要的事

陳盈駿現身訓練營給球員建議。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕旅外好手陳盈駿日前結束CBA賽事後返台，除了陪伴待產的老婆之外，今天他也現身NIKE ALL TAIWAN CAMP籃球訓練營，給予小球員建議。

暌違4年再次舉辦的訓練營找來台灣男籃外教圖奇、T1戰神執行長黃萬隆擔任總監，還有HBL光復高中陳定杰、能仁家商李正豪等人共組教練團，學員以高中球員為主，包括新科HBL FMVP南山黃瀚陞、光復張鈞淮、能仁傅雋堯等共28人。

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今天為訓練營最後一天，高中球員也藉機向陳盈駿取經，想知道旅外要碰到不少強勁好手，該如何在競爭激烈的環境中佔有一席之地，對此，陳盈駿表示，球員除了加強技術，更重要的是心態，因為有時碰到對手會用比較髒的動作，有時會有情緒起伏，但在場上得設法不被影響，專注場上的表現才行，「這也是進職業後會碰到的狀況。」

作為球隊的領導者，陳盈駿也認為以身作則很重要，得讓自己做得好才能帶領別人，所以必須不斷精進自我，提升自己的能力。

陳盈駿返台後最重要任務就是養傷，以及陪伴待產的愛妻郭佳紋，預產期是在下個月，他表示，因為之前在比賽，分隔兩地沒能好好陪老婆，現在就是待在她身邊，也有去上課，「但老公能做的事不多，就是心靈上的陪伴吧！」

陳盈駿現身訓練營給球員建議。（記者吳孟儒攝）

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