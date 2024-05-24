日職》隊友「誤」事！ 宋家豪1局失1分吞今年首敗、樂天5連敗

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔 體育中心／綜合報導〕樂天金鷲今天在主場迎戰日本火腿，樂天台灣投手宋家豪在延長賽第10局登板，未料因隊友失誤而失掉1分，樂天最後以3比4輸球，近期吞下5連敗。

此戰前8局打完雙方戰成1比1平手，第9局上樂天推出終結者則本昂大後援，他投1局被敲3安、以及丟1次觸身球，包含被火腿細川凌平敲2分打點的適時安打，失掉2分，這也是今年出賽15場以來首次掉分。

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樂天打線9局下反攻，火腿終結者田中正義也不穩，單局丟2次保送、被敲2安，包含茂木榮五郎的追平安，雙方戰成3比3平手，進入延長賽。

宋家豪在10局上登板後援，先三振火腿首名打者水野達稀，對下一棒的郡司裕也丟保送，火腿換五十幡亮汰代跑、並盜上二壘。宋家豪解決火腿老將中島卓也形成2出局，火腿二壘跑者五十幡亮汰上到三壘。接著宋家豪讓火腿球星松本剛敲游擊滾地球，未料這個半局上場接替守游擊的伊藤裕季也發生傳球失誤，讓火腿攻下寶貴1分。宋家豪讓火腿洋砲A.馬丁尼茲（Ariel Martinez）敲滾地球出局，完投投球工作。樂天10局下無功而返，最後吞下敗仗。

總計宋家豪後援1局失1分非自責，沒有被敲安，三振、保送各1次，賽後防禦率為1.62。這是宋家豪本季首場敗投。

樂天今天戰績欠佳，前兩場分別以0比21、0比12慘敗軟銀鷹，加上今天輸球吞5連敗，目前以17勝25敗暫居太平洋聯盟第五。

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