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PLG季後賽》林書豪轟25分但最後一擊失手 夢想家力退國王搶首勝 

2024/05/24 21:22

林書豪（右）。（記者廖耀東攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕PLG首輪B組賽事今在洲際迷你蛋點燃戰火，由第2種子福爾摩沙夢想家迎戰例行賽第3名的新北國王，林書豪在台灣的季後賽首秀拿下全場最高25分，不過執行最後一擊失手，國王以88：89敗下陣來，夢想家成功在主場開胡。

夢想家例行賽8場對戰以6勝佔優勢，且本季在台中主場例行賽戰績10勝2敗、勝率高達83.3%，有魔鬼主場之稱，上半場由麥卡洛、林俊吉扛起得分重任，且成功限制林書豪發揮，前兩節取得53：48領先，麥卡洛攻下全場最高14分、阿吉也有13分演出，國王以曼尼高13分最佳，林書豪7投3中僅取9分，兩隊外線手感都平平、命中率都不及3成。

林書豪易籃後火力全開、第三節飆進4顆三分彈，一度情緒激動忘情怒吼、帶動球隊士氣，幫助國王要到雙位數領先，不過夢想家把握他退場休息時追分，德文馬布爾不讓「豪神」專美於前，單節豪取10分，讓夢想家又帶著5分進入決勝節。

夢想家末節靠麥卡洛攻防兩端的輸出拉開差距，林書豪在與忻沃克爭球過程中被吹了違反運動精神犯規、雙手一攤表示相當無奈，林俊吉重返得分行列，大號三分球幫助球隊來到87：77領先，不過隨後夢想家陷入進攻當機，讓國王追到3分差，林書豪兩罰俱中讓兩隊只有1分距離，德文馬布爾外線出手未果，國王由林書豪執行最後一擊失手，夢想家驚險收勝。

林書豪拿下全場最高25分、另有7籃板，曼尼高挹注23分、9籃板，楊敬敏10分。

夢想家方面，麥卡洛全隊最高24分、林俊吉18分次之，德文馬布爾挹注17分，忻沃克奪下12分。

國王隊最後一擊失手。（記者廖耀東攝）

夢想家林俊吉（左）。（記者廖耀東攝）

夢想家麥卡洛全隊最高24分。（記者廖耀東攝）

林書豪與忻沃克爭搶自由球，造成林書豪犯規。（記者廖耀東攝）

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