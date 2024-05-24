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T1冠軍賽》NBA價值！卡森斯關鍵時刻連續得分 率雲豹打敗戰神

2024/05/24 21:25

台啤永豐雲豹擊敗臺北戰神，拿下冠軍戰第一場勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕前NBA明星球員卡森斯今在T1聯盟總冠軍賽G1攻下30分，包括關鍵時刻連續得分，以及隊友克羅馬轟30分，攜手率桃園台啤永豐雲豹以106：101險勝台北戰神，系列賽取得1：0領先。

雲豹首輪季後賽直落3橫掃高雄海神；戰神以3：2淘汰衛冕軍中信特攻。雲豹在例行賽對戰戰神則取得5勝2敗，至於卡森斯加入雲豹以來對上戰神2場，場均貢獻23分、14籃板。

雲豹第一節最多握有14分領先，只是第二節投籃命中率降低至33.3％，也讓落後的戰神把握機會翻轉戰局，半場打完更取得58：55領先，而卡森斯更在場邊猛搖頭，甚至用毛巾摀住臉表示失望。

雲豹易籃後，菜鳥高錦瑋先連拿5分率隊追平，戰神靠「本土雙槍」曹薰襄連拿5分和林秉聖的「4分打」持續守住領先，但雲豹李啟瑋、林信寬連續三分球，雙方三節打完83：83平手。

雲豹在第四節上緊發條，克羅馬率先開啟進攻模式，加上威廉斯抄截上籃，成功超前並逼得戰神喊出暫停，雙方再來就一路激戰，曹薰襄1分50秒三分球破網，戰神97：98落後，卡森斯關鍵時刻展現價值完成「三分打」及25秒08又拿2分，成功幫助雲豹守住主場。

卡森斯30分、15籃板，克羅馬30分、7助攻，蔣淯安12分，兩位菜鳥高錦瑋、林信寬都獲9分。戰神表現最佳是林秉聖的25分，強森19分，科倫紐克14分、曹薰襄14分。

台啤永豐雲豹卡森斯。（記者陳志曲攝）

台啤永豐雲豹卡森斯。（記者陳志曲攝）

台啤永豐雲豹克羅馬（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

台啤永豐雲豹卡森斯（中）帶領球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

台啤永豐雲豹卡森斯（中）第四節倒數階段關鍵進球，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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