中職》潘威倫失7分、統一慘敗兄弟 林佳緯成唯一沒掉分的獅隊「投手」

統一獅先發投手潘威倫遇亂流。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天讓潘威倫在復古月主題日第1天擔任先發，用62球投3.2局有3次保送，被打6支安打含1發全壘打，失7分雖才2分責失仍承擔敗投，中信兄弟靠4局上鯨吞8分以14：4大勝，統一9局上派外野手林佳緯投1人次，是全隊唯一沒失分的「投手」。

潘威倫2局上雖搞出無人出局滿壘，但及時讓王政順擊出雙殺打只丟1分，4局上第1球就挨張志豪陽春彈，2出局後再次搞出滿壘，江坤宇適時二壘安打清光壘包，岳政華跟上三壘安打也有1分打點，統一喊出暫停把潘威倫換下場。

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中信的攻勢還沒結束，劉軒荅剛接手就連投3個保送奉送1分，再被陳子豪擊出二壘安打又丟2分，中信光4局上就鯨吞8分，以9：0拉開比數，6局上陳俊秀安打再添2分，7局上王政順、8局上張志豪相繼開砲各追加1分。

張志豪9局上擊出單場第3安，打下中信第14分，連同雙響貢獻3分打點，獲選單場MVP，統一於2出局後讓右外野手林佳緯登板投球，只用3球就解決林吳晉瑋，統一這場動用7位投手，就林佳緯沒掉分。

統一獅先發投手潘威倫。（記者李惠洲攝）

統一獅先發投手潘威倫遇亂流。（記者李惠洲攝）

中信兄弟張志豪開轟。（記者李惠洲攝）

中信兄弟岳政華三壘安打1分打點。（記者李惠洲攝）



中信兄弟先發艾士特。（記者李惠洲攝）

統一獅外野手林佳緯客串投手。（記者李惠洲攝）

統一獅外野手林佳緯客串投手。（記者李惠洲攝）

統一獅外野手林佳緯客串投手。（記者李惠洲攝）

統一獅外野手林佳緯客串投手。（記者李惠洲攝）

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