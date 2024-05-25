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日職》前洋基火球男狂掉5分、西武慘吞8連敗 日媒估恐單季百敗

2024/05/25 07:00

西武獅苦吞8連敗。（產經體育提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅終結者洋投A.阿布瑞尤（Albert Abreu）昨天在第9局平手的狀況下登板，未料只投0.2局狂掉5分，西武最後在主場以6比9不敵歐力士，讓西武苦吞本季最糟的8連敗，以13勝30敗居太平洋聯盟墊底，也成為兩聯盟最快吞第30敗的球隊。西武目前的勝率只有3成02是全日職唯一勝率不到4成的球隊。

此戰前8局打完雙方戰成4比4平手，西武第9局派A.阿布瑞尤後援，1出局後投保送、被敲安，讓對手攻佔一、二壘，歐力士球星森友哉擊出帶有2分打點的左外野二壘安打，A.阿布瑞尤連丟2次保送，讓歐力士攻佔滿壘。該半局2出局後，歐力士球星宗佑磨擊出中外野清壘三壘安打，讓A.阿布瑞尤投不滿1局就掉5分。西武9局下雖然追回2分，但最後仍吞8連敗。

A.阿布瑞尤昨只投0.2局被敲3安、丟3次保送，失掉5分（有2分自責），吞本季第4敗，防禦率增至3.18，昨晚最快丟到157公里。A.阿布瑞尤本季出賽19場有8次救援成功，共投17局賞11次三振，丟5次保送、1次觸身球，被打擊率為2成38，每局被上壘率為1.18。

根據《產經體育》指出，西武隊目前的勝率只有0.302，估算整季打完是「99.8敗」，換算約近100敗。西武監督松井稼頭央表示，「大家都有想要贏球的心情，明天全員再一起奮鬥。」

阿布瑞尤上季待在大聯盟洋基隊，出賽45場都是後援，交出2勝2敗、防禦率4.73的成績，共投59局賞61次三振，丟35次保送、6次觸身球，被打擊率為2成31，每局被上壘率為1.47。A.阿布瑞尤在大聯盟共待4個賽季，累積6勝5敗、平均防禦率4.58。阿布瑞尤今年以1.5億日圓加盟轉戰日職西武獅。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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