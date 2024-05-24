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法網》我希望納達爾能打更久一點！昔日宿敵費爸感同身受

2024/05/24 22:27

費德爾。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕老兵不死，只是逐漸凋零。網壇「後三巨頭時代」，率先退休的費德爾（Roger Federer）被問及納達爾（Rafael Nadal）本賽季很可能是最後一舞時，感同身受回應：「我希望他能打更久一點，但身體會做出決定。」

費德爾職業生涯末期飽受膝傷所苦，2022年9月倫敦拉沃盃的引退賽，只能由西班牙「蠻牛」陪同雙打，如今快滿38歲的納達爾，也因多年傷痛陷入低潮，卻不放棄紅土大滿貫機會，令目前42歲的瑞士傳奇天王相當佩服，近來應贊助商優衣庫邀請赴巴黎當地參與活動， 接受《Telematin》採訪時分享過來人經驗，「我看到的是一個真正努力上場的人。如果他說『再見』，那會是在球場，而不是沙發上。我喜歡這點，因為我們可以看到他還遠未達到100%狀態。」

費爸直言，球員選擇何時退休是非常個人的，旁人不容置喙，「這由他決定想怎麼做。我沒有任何這方面訊息，事實上，我希望他比賽時間較我們想像的要長得多。但問題是身體，正如他先前所說的。」納達爾法網首輪抽中甫於羅馬大師賽奪冠的德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev），面臨嚴苛考驗，這位屆退老將若能保持健康，今夏巴黎奧運還有望重返羅蘭加洛斯，並參與拉沃盃。

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