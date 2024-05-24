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網球》球王喬科維奇又輸！日內瓦4強爆冷出局本季一冠難求

2024/05/24 23:15

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為日內瓦男網賽史上最老的單打4強球員，剛滿37歲的喬科維奇（Novak Djokovic）又陷入3盤苦戰，終以4：6、6：0、1：6爆冷不敵23歲的捷克對手馬哈克（Tomas Machac），塞爾維亞世界球王無緣決戰，本賽季迄今依舊一冠難求。

大滿貫24冠榮膺男網史上第一人，喬科維奇今年卻由盛轉衰，意外深陷漫漫低期，先前羅馬大師賽32強提前出局，更導致他得放下身段，首度參與這項ATP250等級紅土賽事，爭取在法國公開賽衛冕前夕提振下滑聲勢。

首輪免戰的頭號種子壽星，次輪登場接連擊敗德國漢夫曼（Yannick Hanfmann）、荷蘭第6種子格里克斯普爾（Tallon Griekspoor），讓喬帥2連勝挺進4強，也收下職業生涯第1101勝。

準決賽面對排名44的馬哈克，喬科維奇卻錯失4：1開局，連遭破發丟掉5局，首盤讓出並要求醫療暫停。次盤老球王重振旗鼓，連破帶保清盤，強勢扳回一城；不料決勝盤又風雲變色，喬帥只保住第一個發球局，接下來兵敗如山倒，讓年輕對手勢如破竹倒趕6局，激戰逾2小時勝出。

這是馬哈克職業生涯最重大勝利，不但甜蜜復仇當今球王，更首度晉級巡迴賽冠軍戰，也是他第２回扳倒Top10高手。

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