體操亞錦賽》巴黎奧運國手丁華恬 平衡木居第2晉級決賽

丁華恬。（資料照，全大運提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「體操精靈」丁華恬今凌晨在亞洲女子競技體操錦標賽平衡木資格賽，在所有選手中高居第2名，週日將在決賽尋求站上頒獎台。

本屆亞錦賽在烏茲別克登場，台灣隊由丁華恬、賴品儒、廖奕淳、黃子星、吳幸芬等選手參賽，其中全能賽獲第1名的選手能奪下巴黎奧運資格，廖奕淳則以49.232分排名第5，也無緣拿到奧運門票。

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21歲的丁華恬是台灣近年最受矚目的體操女將，在2019年亞錦賽就一舉摘下女子平衡木金牌，是她生涯首次在國際大賽獲佳績，接著經過東京奧運、世界錦標賽等賽事洗禮，她去年杭州亞運拿到平衡木銅牌，成為台灣首位在女子競技體操奪牌的選手。

丁華恬在今年4場世界盃賽事也有不俗表現，最後成功奪下巴黎奧運參賽資格，她這次參加亞錦賽以平衡木為主，希望能透過比賽累積經驗，同時也努力提升動作難度分，期許在五環殿堂能有精彩表現。

丁華恬在平衡木資格賽難度5.800分、執行分7.566分，13.366分高居第2名，第1名為中國選手張欣怡的13.700分。

另外，廖奕淳雖然無緣搶下巴黎奧運門票，但單項表現地板第3名、跳馬第3名，共取得兩項決賽資格，黃子星跳馬也以第6名晉級。

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