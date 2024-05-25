世界挑戰賽》「亞洲貓王」唐嘉鴻單槓資格賽第1 決賽要搬出新套路

「亞洲貓王」唐嘉鴻在FIG世界挑戰賽保加利亞站，以14.850分技壓群雄，挺進男子單槓決賽。（教練翁士航提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕「亞洲貓王」唐嘉鴻今日凌晨在FIG世界挑戰賽保加利亞站，以14.850分技壓群雄，挺進男子單槓決賽，屆時更要首次在國際賽嘗試6.8難度分的全新套路，持續為7月巴黎奧運備戰。

唐嘉鴻去年2月因發生阿基里斯腱傷勢，無緣成都世大運與杭州亞運，但他在母校台師大團隊的支持與協助下，短短7個月就重新回到國際賽場上，今年更展現超強實力，在世界盃4站共拿下3面金牌，搶下巴黎奧運門票，世界排名更高居第1。

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教練翁士航為了給予唐嘉鴻更多持續進步的動力，因此在世界盃結束後，師徒就開始緊鑼密鼓安排全新的難度動作，並藉由參加國際賽提升穩定性，並從中汲取更多比賽經驗。

唐嘉鴻在資格賽就以6.300分套路穩定出賽，並獲得14.850分，也成功以第1名晉級決賽。他在決賽就會搬出6.8的難度套路，也是他生涯首次在國際賽中嘗試，翁士航透露，除了保加利亞站之外，後續還會轉往斯洛維尼亞參加兩場賽事，預計資格賽都是穩定出擊，但決賽都會挑戰6.8的難度，同時也會藉由3場比賽的結果，決定在奧運殿堂該如何出擊，並站上頒獎台。

翁士航（中）希望唐嘉鴻（右）透過世界挑戰賽累積更多經驗。（教練翁士航提供）

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