網球》我當然擔心法網！喬科維奇日內瓦輸球驚傳健康問題

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕放下身段首度角逐ATP250等級的日內瓦男網賽，喬科維奇（Novak Djokovic）卻大起大落4強落馬，3盤爆冷不敵捷克年輕對手馬哈克（Tomas Machac）後，驚傳健康又出問題的塞爾維亞世界球王直言，這對即將登場的法國公開賽絕對不是好消息。

「我當然擔心，我今年打得一點都不好。」被問及紅土大滿貫衛冕前景，本賽季迄今一冠難求的喬科維奇表示，雖然在各地都打過一些不錯的比賽，怎奈結果始終不如預期，剛滿37歲的老將也坦承，自己絕非羅蘭加洛斯的最愛，「事實就是如此。你必須接受它。我不是熱門人選，也還有很多工作要做。只能一場一場比賽，看看可以走多遠。」

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身為大滿貫24冠的現役傳奇，喬科維奇希望轉戰巴黎谷底反彈，尤其過去兩天胃部不適，身體明顯出狀況，此役先盛後衰丟掉首盤，他還要求醫療暫停，「胃部和健康都很糟，這不是美好的夜晚。」喬帥強調不想找藉口，馬哈克絕對值得勝利，但想忘掉這一切的他也透露，忍受痛苦抱病出擊，確實難以發揮，「當你有事，就無法專注。我只希望保持健康，為羅蘭加洛斯做好準備。」

喬科維奇今年戰績14勝6負乏善可陳，能否繼2016、2021、2023年後，挑戰法網第3冠？恐面臨極大變數，他必須打進4強，才能力保球王頭銜，否則恐被義大利後起之秀辛納（Jannik Sinner）超越。

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