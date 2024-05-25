法網》期待再戰納達爾 茲維列夫堅稱不因家暴案開庭而分心

法網男單首輪，納達爾（右）將碰上德國名將茲維列夫（左）。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024法國網球公開賽5月26日點燃戰火，德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev）首戰屆退的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），儘管其家暴案官司正好下週開庭，茲維列夫堅稱不會因此分心受到影響。

據英媒《每日郵報》報導，茲維列夫遭指控毆打前女友帕蒂亞（Brenda Patea），除了引發軒然大波，去年被德國法院罰款39萬英鎊（約1634萬台幣），但這位27歲的男網名將提出抗辯，聽證會將於下週四展開，茲維列夫委任律師出庭，以全心投入羅蘭加洛斯，「我相信德國的制度，也相信真理。我知道我做了什麼，也知道我沒做什麼。」

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創紀錄14度法網奪冠的納達爾，重返巴黎初登場就強碰茲維列夫，儘管老將狀態似乎大不如前，此役未演先轟動，2022年法網4強力抗「蠻牛」，卻因腳踝嚴重受傷退賽的茲維列夫，東山再起贏得羅馬大師賽冠軍，賽前信心滿滿說：「我認為納達爾會找回巔峰時期水準，這就是我對比賽的心態，也希望他能在這球場打出長期以來最好的網球。」

不敢輕敵的茲維列夫，直言當時坐輪椅退場，就很想再和納達爾對決，但絕非在第一輪，「我比較願意在4強或決賽，但他不是種子，事情就是這樣，很殘酷的抽籤，我認為我們都有打硬仗的心理準備。」

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