MLB》道奇不要前冠軍左投了！35歲老將回鍋巨人、睽違3年重返大聯盟

波梅蘭茲。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《NBC Sports》報導，道奇將資深後援左投波梅蘭茲（Drew Pomeranz）釋出，而他的老東家巨人也立刻以1年大聯盟合約簽下他，這是波梅蘭茲繼2019年後再次效力巨人，也是他自2021年後重返大聯盟。

波梅蘭茲曾在2016年入選明星賽，2018年與紅襪一起拿下世界大賽冠軍。隔年轉戰巨人，季中透過交易去到釀酒人，休季以4年3200萬美元合約加盟教士，因屈肌腱撕裂而需要接受手術，從那之後他就再也沒回到大聯盟投手丘上。近年來他的復健之路屢屢受挫，去年5月僅在小聯盟投了5.2局的復健賽就再次報銷。

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波梅蘭茲今年休季以小聯盟合約加盟天使，在天使春訓出賽9場，8局投球被敲出8支安打失掉5分送出6次三振與3次保送，防禦率5.63，之後遭天使釋出，道奇也再以小聯盟約網羅。他在道奇3A出賽9局投出14K，防禦率6.00，球速落在91至93英哩，又再度遭釋出。

巨人以大聯盟合約簽下波梅蘭茲，並在對上大都會的三連戰前將他放入牛棚待命，對此巨人也下放新秀布拉克（Mason Black）回3A，同時將里茲（Jakson Reetz）指定讓渡。

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