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MLB》「每一天都是大谷日！」翔平太出眾 道奇主帥提醒自己1件事

2024/05/25 08:28

大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平今年將「一刀流」發揮的淋漓盡致，在打擊方面徹底解放，多項數據名列聯盟前茅，甚至有望再度創下許多史無前例紀錄。道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）今天就在「MLB Network」節目上狂讚大谷。

今天賽前，大谷翔平出賽50場比賽，打擊三圍.348/.418/.641，攻擊指數1.059，累積69支安打、17支二壘安打、13發全壘打、34分打點，領有13次盜壘成功。其中在打擊率、長打率與壘打數（127）部份，大谷都高居聯盟之冠。

大谷卓越的表現，也讓洛杉磯市議會為了表彰他的運動成就，將5月17日訂為「大谷翔平日」。對此道奇主帥羅伯斯在節目上表示，「每天都是大谷翔平日，每當我以為他不再讓我感到驚訝，他總是能做出新的驚人之舉。」

羅伯斯繼續說道，「他無疑是一位擁有特殊天份的球員，我必須停醒自己，我正在執教史上最偉大的球星之一。」

羅伯斯還點出大谷憨厚的性格，「我欣賞他的謙遜，他是一位出色的競爭者，總是渴望著上場比賽，因此總能維持著高水準的盜壘、安打和全壘打表現，並極大地提升了我們球隊的戰力。」

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