MLB》洋基續簽索托會有受害者？權威美媒點名他將成薪資下的犧牲品

索托。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕對於洋基來說，今年休季首要任務是續留索托（Juan Soto）已經是眾所皆知的事，但洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）日前公開表示，洋基來季無法再維持目前的團隊薪資，意味著若要續留索托，陣中有人必須成為犧牲品。

權威美媒《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）撰文分析目前洋基的團隊薪資概況，假設索托續約後明年薪資為4100萬美元，洋基明年團隊薪資預計為1.8512億美元，其中瑞佐（Anthony Rizzo）有著明年1700萬美元球隊選項。

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若洋基選擇執行瑞佐的球隊選項，洋基的團隊薪資將可能達到2.3712億美元，柯許納坦言，「由於洋基似乎致力於在能力所及的地方省錢，因此瑞佐可能會成為球隊追逐索托的犧牲品。」而如果洋基不留下瑞佐，一壘防區可能會交給拉梅修（DJ LeMahieu）。

至於拉梅修移防一壘後留下的三壘空缺，柯許納認為O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）並非長期最好選擇，建議可以補強洛磯的麥克翰（Ryan McMahon）或海盜的海伊斯（Ke’Bryan Hayes）。

另外，在季後將成為自由球員的名單中，柯許納認為只有終結者霍姆斯（Clay Holmes）有不可取代性，而向托瑞斯（Glayber Torres）與維杜戈（Alex Verdugo）都可能不會續約，因為在小聯盟有更便宜的選擇，柯許納點名3A二壘手杜賓（Caleb Durbin）與「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）。

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