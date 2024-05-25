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MLB》再見妨礙守備讓白襪痛失逆轉機會 大聯盟官方點出裁判錯誤

2024/05/25 09:38

白襪總教練葛里佛上場與裁判抗議判決。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪昨天在主場以6：8不敵金鶯，9局下出現爭議判決影響比賽勝負，大聯盟官方點出裁判的錯誤。

白襪在9局下半一二壘有人、1人出局時，打者班尼泰迪（Andrew Benintendi）擊出內野飛球，裁判認為是內野高飛必死球，遭金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）接殺，未料三壘審瓦倫泰（Junior Valentine）認定二壘跑者范恩（Andrew Vaughn）回壘時妨礙守備，判定出局，比賽因雙殺守備而突然結束，讓白襪相當不滿，總教練葛里佛（Pedro Grifol）更衝上場與裁判爭論。

對此，三壘審瓦倫泰賽後受訪表示，當跑壘者意外接觸到守備員，無論有沒有意圖，那就是妨礙守備，裁判並沒有自由裁量權，看到就是要判罰。

根據大聯盟規則規則6:01（a）指出，「如果跑壘員妨礙試圖接球的野手，無論是否蓄意，都會被判定出局。」跟裁判的說法一致。

但是大聯盟官方賽後卻告知白襪，裁判在這一球上確實有自由裁量權的空間，不一定要判妨礙守備。白襪總管蓋茲（Chris Getz）表示，他們已經和官方談過了，但對話內容要保密，但能確定的就是這球裁判是有裁量權的。

總教練葛里佛表示，很不喜歡昨天那樣的判決，這是不正確的，大家對規則有不同的解讀，希望大聯盟官方能好好檢視此次判決。

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