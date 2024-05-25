MLB》布總的耐心見效！法官近況超火燙、創94年來隊史第3人壯舉

賈吉。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家強打「法官」賈吉（Aaron Judge）擺脫季初低潮，近期狀況超級火燙，寫下隊史第3人超狂紀錄。即便開季時陷入撞牆，但隨著賈吉的升溫，也顯示洋基總教練布恩（Aaron Boone）的耐心奏效。

在今天賽前，賈吉本季打擊率為0.276，攻擊指數1.026，敲出15轟與17支二壘安打。根據《Stathead》數據，賈吉成為隊史第3位在賽季前52場比賽，至少敲出15轟、15支二壘安打與攻指數1.000的打者，加入1960年的馬里斯（Roger Maris）與1934、1930年的蓋瑞格（Lou Gehrig）。

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令這項壯舉更引人注目的是，賈吉在本季前27場比賽中，打擊率僅有0.178，攻擊指數0.674，僅敲出4轟和6支二壘安打；然而在今天之前的25場比賽，賈吉的打擊率為0.393，攻擊指數1.445，敲出11轟、11支二壘安打。

「我不會把他視為理所當然。」總教練布恩在昨天受訪時說道，「我抬頭看向記分板，在比賽進行到一半時，我對首席教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）說，他現在的攻擊指數已經超過1.000了，他一次又一次繳出漂亮的打擊內容，要多好有多好。」

賈吉季初的慢熱是他自2017年以來繳出的最差成績（以攻擊指數計算），但當年他仍敲出52轟，勇奪美聯新人王。《紐約郵報》記者喬伊斯（Greg Joyce）也讚賞布恩的耐心，相信賈吉的低潮只是小樣本，並堅信他一定會回溫。

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