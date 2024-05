MLB》大谷翔平5打數繳白卷有打點 道奇火牛陣遭紅人炸翻吞3連敗

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇休兵一天後,今天展開與紅人的三連戰,儘管道奇在2局下灌進4分取得領先,但牛棚卻大放火,讓紅人在5局下一口氣反咬6分,最終道奇以6:9敗下陣吞下3連敗,日籍巨星大谷翔平則是5打數0安打,貢獻1分打點。

道奇先發左投派克斯頓(James Paxton)1局下就被史提爾(Spencer Steer)扛出一發3分砲,不過道奇2局上還以顏色,泰勒(Chris Taylor)敲出二壘安打追回2分,後續貝茲(Mookie Betts)也敲出1分打點二壘安打,大谷1出局二、三壘有人時敲出游擊滾地球送回跑者,道奇4:3逆轉。

5局上道奇再靠著史密斯(Will Smith)陽春砲擴大領先,然而5局下戰局風雲變色,該局首名打者費爾柴德(Stuart Fairchild)開轟追成1分差,2出局後派克斯頓投出保送,道奇換上右投拉米瑞茲(Yohan Ramírez)接替,結果他上來丟了2次觸身球與1次四壞保送,讓紅人免費擠回追平分。

道奇趕進再換上左投費西亞(Alex Vesia)救火,結果他在滿壘的情況下被印帝亞(Jonathan India)掃出一發左外野方向的無情滿貫砲,瞬間將比分超前為9:5,也一舉轟垮道奇的氣勢,最終道奇僅在9局上靠著赫南德茲(Teoscar Hernández)陽春砲追回1分,在客場吞下近期3連敗。

