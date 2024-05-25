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MLB》大谷翔平5打數繳白卷有打點 道奇火牛陣遭紅人炸翻吞3連敗

2024/05/25 10:08

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇休兵一天後，今天展開與紅人的三連戰，儘管道奇在2局下灌進4分取得領先，但牛棚卻大放火，讓紅人在5局下一口氣反咬6分，最終道奇以6：9敗下陣吞下3連敗，日籍巨星大谷翔平則是5打數0安打，貢獻1分打點。

道奇先發左投派克斯頓（James Paxton）1局下就被史提爾（Spencer Steer）扛出一發3分砲，不過道奇2局上還以顏色，泰勒（Chris Taylor）敲出二壘安打追回2分，後續貝茲（Mookie Betts）也敲出1分打點二壘安打，大谷1出局二、三壘有人時敲出游擊滾地球送回跑者，道奇4：3逆轉。

5局上道奇再靠著史密斯（Will Smith）陽春砲擴大領先，然而5局下戰局風雲變色，該局首名打者費爾柴德（Stuart Fairchild）開轟追成1分差，2出局後派克斯頓投出保送，道奇換上右投拉米瑞茲（Yohan Ramírez）接替，結果他上來丟了2次觸身球與1次四壞保送，讓紅人免費擠回追平分。

道奇趕進再換上左投費西亞（Alex Vesia）救火，結果他在滿壘的情況下被印帝亞（Jonathan India）掃出一發左外野方向的無情滿貫砲，瞬間將比分超前為9：5，也一舉轟垮道奇的氣勢，最終道奇僅在9局上靠著赫南德茲（Teoscar Hernández）陽春砲追回1分，在客場吞下近期3連敗。

大谷翔平此役5打數0安打，有1分打點，賽後打擊率下降至0.340，攻擊指數1.035。道奇先發投手派克斯頓主投4.2局被敲出5支安打，挨了2轟，投出4次三振與4次保送，失掉5分自責分，賽後防禦率3.49；而提汽油桶上場的拉米瑞茲0.0局送出3次保送，丟掉3分自責分，吞下敗投。

派克斯頓。（法新社）

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