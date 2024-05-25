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屏大平少棒赴美500萬參賽費 神祕「阿姨」一口氣捐480萬達標

2024/05/25 09:54

屏大平少棒赴美500萬參賽費，神祕「阿姨」一口氣捐480萬達標。（大平國小提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽全國選拔賽冠軍戰，屏東大平、玉田國小聯隊拿下冠軍，獲得代表台灣前往美國參賽資格，但出國經費高達近500萬，小選手一度擔憂是否去的成，在各界奧援下，24日竟有神祕愛心人一口氣捐贈480萬善款，確認能夠順利到美國參賽。

「善款來的又快又剛好！」大平國小校長黃文聰說，一開始接到「阿姨」的來電，曾以為是開玩笑的，畢竟一口氣捐480萬不是小數目，但24日下午善款真的就匯進學校帳戶，全校師生又驚又喜，也感動台灣各界愛心人士真的很多，並正式宣佈停止接受赴美旅費捐款。

大平少棒總教練尤建程表示，這名家住高雄的「阿姨」不願透露自己的行業，強調是看到報導後相當感動孩子拿下冠軍，捨不得他們募款湊旅費，與家人討論後拿出整筆費用贊助，希望幫偏鄉孩子圓夢。

黃文聰指出，全校學生僅七十人，球員就佔三十四位，多數球員家庭都不富裕，部分生活還需領取政府相關補助，出國比賽可能是這輩子唯一一次機會，但也很難讓家庭去出旅費，消息披露後，包括屏縣府、縣議會及恆春半島大小商家都主動聯繫要捐款，相當感動各界對偏鄉的關懷。

恆春半島選區的屏縣議員盧玟欣，24日也才發起議員捐出27日開會一日薪的募款，包括蔣家煌、洪宗麒、李紀財、葉明博、吳慈惠、鄭清原、蘇資婷、王景山、王薇茗等議員都參與，得知款項已經募得，盧玟欣表示，謝謝各界對小球員的關懷，會持續協助校方其他訓練需求。

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