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MiLB》鄧愷威怎麼了？回3A成保送、挨轟機器 本季首先發2局狂丟5分

2024/05/25 11:37

鄧愷威。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力巨人3A的台灣旅美投手鄧愷威，自今年從大聯盟被下放3A後表現不佳，今天迎來本季首場先發對上教士3A，主投2局就狂丟5分。

鄧愷威今年從大聯盟開季，然而出賽4場，11局投球被打15支安打、投出8保送，失掉12分，有7次三振，防禦率為9.82，之後也回到3A調整。

不過鄧愷威回到3A後的初登板就核爆，投1.1局就狂失7分，接下來的登板，其保送與挨轟的頻率居高不下。賽前鄧愷威在3A的BB/9值7.63，HR/9值（每9局挨轟數）為1.76，比在大聯盟的6.55和1.64相比都有退步。

今天面對教士3A，鄧愷威首局就投出2次四壞保送，被敲出二壘安打失掉1分。2局下鄧開威一開始就被敲陽春砲，1出局後連投2次四壞保送，接著又因捕手牽制失誤讓跑者上到二、三壘，儘管鄧愷威投出三振，但後續又連被敲2支安打，包含1支二壘安打，單局丟掉4分。

最終鄧愷威先發2局用63球，僅有36顆好球，被敲出4支安打，投出4次四壞保送與1次三振，失掉5分都是自責分，賽後防禦率13.50，最終在打線支援下逃敗。

本季鄧愷威在3A出賽7場，17.1局就投出17次四壞保送，還挨了4發全壘打，今天賽後的BB/9值來到8.83，HR/9值也上漲到2.08，去年鄧愷威在3A出賽17場，BB/9為5.47，BB/9為0.46。另外，鄧愷威過去引以為傲的三振能力今年也消失，去年在3A的K9值為10.94，今年只剩5.19。

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