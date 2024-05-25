MLB》洋基三連星同場發威！達比修有挨4轟狂失7分吞敗

達比修有。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍強投達比修有今天投出本季最慘一役，面對洋基先發5.2局挨4轟，追平生涯最差，全場狂失7分則是本季最多，洋基上演全壘打煙火秀，終場以8：0完封教士，近期拉出一波3連勝。

達比修有首局就出現亂流，洋基開路先鋒沃爾普（Anthony Volpe）首打席擊出三壘安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出左外野高飛犧牲打，幫助洋基先馳得點，達比修有連續無失分紀錄停在25.1局。

請繼續往下閱讀...

達比修有在3局上慘遭砲轟，索托（Juan Soto）面對前東家率先開轟，賈吉隨後背靠背開轟，法官目前敲出16轟，緊追金鶯韓德森（Gunnar Henderson）和太空人塔克（Kyle Tucker）的17轟。「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）之後再補上一發左外野2分砲，洋基單局3轟灌進5分大局。

這還沒有完，達比修有4局下再遭托瑞斯（Gleyber Torres）狙擊，轟出中外野陽春砲，單場挨4轟追平生涯最糟，今天先發5.2局用81球，被敲9安失7分，寫下本季單場最多失分，另有5次三振和1次保送，防禦率漲至3.04。達比修有本季第5勝和追平野茂英雄日美生涯通算第201勝只能再等等。

洋基全場狂掃10安，索托單場雙安貢獻2打點，賈吉和史坦頓雙雙開轟也進帳2分打點，9局上再添1分，終場就以8：0完封教士，中斷對手的2連勝。此役是賈吉和史坦頓生涯第40度同場開轟，取得36勝4敗的佳績，明星左投羅冬（Carlos Rodon）繳出6局無失分的優質先發，勇奪本季第6勝，達比修有苦吞本季第2敗。

索托。（法新社）

賈吉。（美聯社）

史坦頓。（美聯社）

羅冬。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法