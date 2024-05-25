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NBA季後賽》東契奇大三元＋致勝球 獨行俠大逆轉灰狼2：0領先

2024/05/25 11:11

東契奇。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東契奇（Luka Doncic）今天在西部冠軍賽不僅繳出大三元成績單，並在最後3秒投進逆轉三分球，率獨行俠以109：108氣走灰狼，在系列賽連兩場於客場踢館成功，取得2：0領先。

拿下最佳第六人的灰狼里德（Naz Reid）今天在西部冠軍賽變身射手，加上愛德華茲（Anthony Edwards）等人得分都超過雙位數，

里德在上半場手感就火燙，共砍進4顆三分球，以及愛德華茲（Anthony Edwards）13分、康利（Mike Conley）12分，灰狼在上半場最多領先到18分，半場結束60：48領先獨行俠。

獨行俠在第三節強勢反彈，東契奇單節11分率隊開始收復失土，灰狼又靠里德讀秒階段砍進三分球，灰狼才以86：79領先進入第四節。

獨行俠在第四節換厄文（Kyrie Irving）發威，也率隊超前，再來灰狼、獨行俠就你一拳、我一拳互不相讓，只是厄文關鍵時刻竟然兩罰不進，愛德華茲反而是兩罰俱中，厄文再來則是砍進三分球再度讓球隊重獲機會，且愛德華茲在12.8秒又發生傳球失誤，留給獨行俠可以操刀最後一擊。

獨行俠機會就交給東契奇負責，他直接在戈貝爾（Rudy Gobert）面前噴進三分球，展現當仁不讓氣勢，率隊翻轉戰局。東契奇繳出32分、13助攻及10籃板，厄文20分、6助攻，加佛德（Daniel Gafford）16分、5籃板及5阻攻，萊福利（Dereck Lively II）14分進帳。

里德最後投三分球無法破網，也讓他全場23分變成白忙一場，愛德華茲21分、康利18分、湯斯（Karl-Anthony Towns）15分、戈貝爾16分。

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