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NBA季後賽》大三元神紀錄超越柯瑞 東契奇談準絕殺：我比戈貝爾快

2024/05/25 12:34

東契奇。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）今天在西部冠軍賽G2繳出30分超級大三元，更在最後3秒投進逆轉三分球，率隊以109：108氣走灰狼，系列賽取得2：0領先。東契奇賽後談到致勝三分球時表示，當時就是想要單打戈貝爾（Rudy Gobert）。

「那一球並不是刻意要投的，」東契奇賽後受訪表示，沒想到當時對手決定換防，自己的確就是想單打戈貝爾，對自己的出手有信心，所以就選擇後撤步三分球，他也笑說，他們倆的速度都不快，但自己還是比他快一點。東契奇認為自己的身體狀況很好，不管怎樣都會出賽，「我們距離總冠軍賽還差2場，必須專注在下一場比賽。」

東契奇此役繳出32分、13助攻及10籃板的大三元成績單，這是他生涯在季後賽的第8次大三元，也是生涯第4場的30分大三元，超越了哈登（James Harden）和柯瑞（Stephen Curry），成為史上第5多的球員。

值得一提的是，東契奇也是自約基奇（Nikola Jokic）、魔術強森（Magic Johnson）和之後張伯倫（Wilt Chamberlain），第4位在5場季後賽內達成4次大三元的全能球員。

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