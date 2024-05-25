中職》綠色坦克高國慶榮耀引退 邀請永遠的好戰友共享榮耀

高國慶。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本週日5.26統一7-ELEVEN獅台南棒球場進行LOMA家綠色坦克高國慶引退賽，高國慶將以先發第一棒擔任指定打擊出賽，當天賽前場外活動也特別規劃榮耀時刻綠色坦克高國慶文物展，並舉辦綠色坦克高國球簽名會活動，場內、場外將規劃一系列好玩活動，邀請大家一起來回顧高國慶榮耀時刻，當天賽後也將盛大舉辦高國慶引退儀式，讓我們一起進場用掌聲感謝國慶對於獅隊及台灣職棒的貢獻。

LOMA家綠色坦克高國慶，從小到大的棒球生涯，家人是他堅持的動力，而身邊的朋友也是國慶亦師亦友的家人，或許各自在不同球隊領域發展，但曾經都是職棒場上發光發熱的要角，國慶回顧自己棒球生涯，在榮耀引退的日子，特別邀請這些從小一起長大或不同時期互相學習競爭的選手楊騏嘉、李明進、林宗毅、陽東益、張志強、劉芙豪、黃龍義、徐余偉及王信民參擔任活動嘉賓，參加本次高國慶引退活動，而在這個屬於國慶引退的榮耀時刻，國慶無私的感謝，把他的成就和引退舞台與好戰友們一起共享，因為他們才能讓國慶在職棒20年的不孤單，場上彼此或許是競爭對手，但比賽結束後，彼此互相鼓勵扶持與學習，才能成就。

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