MLB》薑是老的辣！41歲韋蘭德三振數超越瘋狗 6局9K奪生涯第260勝

韋蘭德。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人今以6：3擊敗運動家，41歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）此役繳出6局9K的好優質先發，奪下本季第3勝，也是他生涯第260勝，同時他在大聯盟歷史三振排行榜也躍升來到第10名。

韋蘭德在賽前生涯累積3368次三振，今天開賽儘管被安杜哈爾（Miguel Andujar）敲安失1分，但因前面隊友守備失誤，並不算韋蘭德自責分，而該局他也飆出2次三振。

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2局下韋蘭德一上來又是1K，接著在2出局一壘有人之下面對托羅（Abraham Toro），韋蘭德用一顆93.1英哩偏高速球將其三振，生涯三振數來到3372次，正式超越「瘋狗」梅達斯（Greg Maddux）的3371次，名列大聯盟史上第10名。

Justin Verlander passes Greg Maddux for 10th place all time in strikeouts! pic.twitter.com/ONlnAB50m1 — MLB （@MLB） May 25, 2024

最終韋蘭德投滿6局，用99球有72顆好球，被敲出8支安打，包含5局下布雷戴（JJ Bleday）的陽春砲，失掉2分僅有1分自責分，飆出9次三振，沒有出現保送，賽後防禦率3.60，摘下本季第3勝。

韋蘭德生涯目前累積3377次三振，位居大聯盟史上第10名，距離第9名強森（Walter Johnson）的3515次三振還有138次；韋蘭德也拿下生涯第260勝，躍居史上第40名，追平名人堂球星里昂斯（Ted Lyons）。

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