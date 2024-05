MLB》薑是老的辣！41歲韋蘭德三振數超越瘋狗 6局9K奪生涯第260勝

韋蘭德。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕太空人今以6:3擊敗運動家,41歲塞揚強投韋蘭德(Justin Verlander)此役繳出6局9K的好優質先發,奪下本季第3勝,也是他生涯第260勝,同時他在大聯盟歷史三振排行榜也躍升來到第10名。

韋蘭德在賽前生涯累積3368次三振,今天開賽儘管被安杜哈爾(Miguel Andujar)敲安失1分,但因前面隊友守備失誤,並不算韋蘭德自責分,而該局他也飆出2次三振。

2局下韋蘭德一上來又是1K,接著在2出局一壘有人之下面對托羅(Abraham Toro),韋蘭德用一顆93.1英哩偏高速球將其三振,生涯三振數來到3372次,正式超越「瘋狗」梅達斯(Greg Maddux)的3371次,名列大聯盟史上第10名。

Justin Verlander passes Greg Maddux for 10th place all time in strikeouts! pic.twitter.com/ONlnAB50m1