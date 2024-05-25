足球》日本傳奇本田圭佑提到林書豪 給台灣足球發展中肯建議

日本傳奇球星本田圭佑（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕37歲的日本足球傳奇球星本田圭佑今天現身萬華運動中心，宣傳他所創立的「4v4足球」，他也親自下場與小球員交流，並給予台灣足球發展寶貴建議，此外，他也提到正在打PLG季後賽的林書豪。

本田圭佑在2016年後再度造訪台灣，率領團隊帶來有別於傳統足球的「4v4足球賽」10分鐘快節奏新賽制，主打場邊教練不能指導，需要小球員獨立判斷賽場上的決策，希望能從小培育小球員的自主思考能力。

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這次活動也邀請分別來自台灣與日本足球俱樂部的小球員實際體驗「4v4足球賽」，本田圭佑更親自下場與小球員同樂、傳授球技，同時預告「4v4足球賽」亞洲盃賽事陸續展開，2025年夏季將於日本展開最終決賽，向亞洲推廣賽事，也期待將創立理念與各國分享。

日本傳奇球星本田圭佑（記者吳孟儒攝）

在結束泰國宣傳行程後，本田圭佑今轉戰台灣，他說，希望未來台灣也有機會參加「4v4足球」，同時他也給予台灣足球發展建議，他認為是整體足球的環境沒有到位，而最主要的是是硬體設施，雖台灣有很多商業設施，但是2000多萬的人口中，卻沒有太多足球相關設施跟場地，這要發展足球就會很困難，「其實要做起來很單純，希望國家跟一般足球社群都要動起來，針對這點認真去討論。」

本田圭佑表示，看到現場有很多粉絲也很開心，「雖然說是題外話，但我想說一下，不知道能不能稱作是朋友，但我認識的林書豪也在台灣打籃球，我有聽說過，還有其他朋友。」而他這次來台灣預計會待個2、3天，只是自己對美食沒什麼研究，所以看到什麼都會嘗試。

日本傳奇球星本田圭佑（記者吳孟儒攝）

日本傳奇球星本田圭佑（記者吳孟儒攝）

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