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MLB》達比修單局遭索托、賈吉與史坦頓砲轟！前中職洋投點出問題

2024/05/25 14:05

達比修有。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕達比修有今天面對洋基遭到狠狠教訓，主投5.2局就挨了4發全壘打，其中單局更遭到索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）開轟，對此達比修賽後也坦言，自己犯了一些錯誤。

達比修有在3局上接連遭到索托、賈吉與史坦頓砲擊，洋基單局3轟灌進5分，其中這3發全壘打飛行距離分別為423英呎、409英呎與417英呎。賽後達比修有接受《The San Diego Union-Tribune》訪問坦言，「這是條很棒的打線，我在進壘點上犯了一些錯誤。」

日媒《中日體育》指出，這是達比修有自2022年7月2日對戰道奇以來，生涯第2次在單局挨3轟，他在4局上又被托瑞斯（Gleyber Torres）扛出陽春砲，是自去年7月24日對海盜後，生涯第4次單場挨4轟。

另外，曾於1996年效力統一獅隊的教士球評許克勤（Mark Grant）也點出達比修有此役的問題，許克勤擔任這場比賽的球評，他表示，「今天的達比修有罕見地控球不佳，進壘點都不到位，單局出現了3次失投，而洋基的打線完全沒有放過。」

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