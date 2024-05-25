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MLB》完美壓制大谷翔平被日媒封「新大谷殺手」！紅人右投揭秘訣

2024/05/25 14:48

紅人先發右投亞希克拉夫特。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今以9：6擊敗道奇，紅人先發右投亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）主投5.1局失掉5分，不過在對友火力支援下仍收下本季第4勝。而他今天完美封鎖日籍巨星大谷翔平，生涯對戰8打數0安打，僅有1次保送，也被日本媒體封為「新大谷殺手」。

日媒《中日體育》指出，在這之前有5位投手讓大谷至少8打數0安打，分別為已退役的雷布藍克（Wade LeBlanc）、水手薛菲爾德（Justus Sheffield）、太空人蒙特羅（Rafael Montero）以及勇士巴默（Aaron Bummer），而亞希克拉夫特則是第6位，成為「新大谷殺手」。

日媒《體育報知》賽後採訪到亞希克拉夫特，談到從2局下失4分後重整旗鼓，他表示，該局他投幾顆低角度滑球，但都被對手有技巧性的帶到外野，從那之後他持續進攻好球帶，雖然在先發最後一局又有些失投，但仍有把場面維持。即便被敲不少安打，但咬中球心的球沒有太多，沒出現太多長打。

回憶面對大谷的打席，亞希克拉夫特指出，大谷都會積極進攻，所以自己就盡量進攻好球帶，以解決他為目標，「我認為這個部份我有做到。」至於2局下被大谷敲出游擊滾地球帶有打點，亞希克拉夫特表示，「那是顆變速球，他可能以為是伸卡球或卡特球，投得位置很棒，成功製造滾地球。」

亞希克拉夫特生涯對戰大谷，8打數沒有被敲安，他透露，「他是一位非常具有侵略性的打者，如果卡特球能夠投在高角度、滑球放在低角度、變速球有辦法往外角跑、伸卡也可以放在外角，像這樣按照自己的策略控球，盡量把球控在好球帶邊緣，能夠確實的控球的話，我認為就有辦法解決他。」

事實上，亞希克拉夫特18日時才和大谷對決過，當時也讓他3打數未敲安，被問及上次對戰是否對今天產生幫助，他表示不一定，「第1次（2023年）面對他時沒有被打出安打，但保送了他。上次成功運用投球策略解決他。但這就像擲硬幣，兩種結果都可能發生，我認為確實準備好，在球場上表現出來才是最重要的。」

面對道奇的豪華打線，亞希克拉夫特強調，在賽場上所有人都是大聯盟球員，比賽中並沒有用超級巨星還是名人堂之類的眼光看待他們，就只是單純在和打者對決而已。

大谷翔平。（美聯社）

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