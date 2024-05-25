MLB》貝利驚天滿貫砲助隊連3場逆轉勝 巨人創下百年罕見紀錄

巨人成為自1900年以來第4支連續3場至少落後4分最終逆轉贏球的球隊。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天靠著捕手貝利（Patrick Bailey）8局上的生涯首發逆轉滿貫砲，以及M.雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）i9上的關鍵陽春砲，巨人在客場以8：7逆轉擊敗大都會，連續3場演出至少落後4分的逆轉秀，寫下大聯盟罕見紀錄。

巨人日前在23日客場對戰海盜時，最多落後5分，但終場以9：5逆轉獲勝，隔天則是在落後4分的情況，8局單局灌進5分大局，再度以7：6氣走海盜，今天也是在落後4分的情況下，以8：7逆襲大都會。巨人也成為自1900年以來第4支連續3場至少落後4分最終逆轉贏球的球隊，前3對分別是1999年的馬林魚、1961年的紅襪和1932年的紅雀。

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巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，這三天都是這樣，球隊每場都是奮戰到底，當有球員上壘時，整個休息區都深信有人能夠擊出關鍵安打，今天多虧了貝利的滿貫全壘打。

巨人近8場贏得7勝，戰績來到26勝26敗，本季勝率首度重返5成，與教士並列國聯西區第2。梅爾文認為能夠將戰績拉抬至5成，這是一件非常重要的事情，要在國聯西區有所作為就必須要贏下更多場的勝利。

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