NBA東部冠軍賽G3、法網首日賽事登場 今日賽事預告與轉播

塞爾提克球星J.布朗（左）。（資料照，今日美國）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，道奇將在客場碰上紅人，道奇派出畢爾勒（Walker Buehler）先發，碰上紅人火球男格林（Hunter Greene）；教士則在主場迎戰洋基，教士推派席斯（Dylan Cease）先發，面對洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）。

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NBA東部冠軍賽，系列賽取得2比0的塞爾提克，今天在作客溜馬，綠衫軍力拚聽牌機會，而溜馬則要先求1勝。

T1冠軍賽G2，握有1勝的台啤雲豹今天再度迎戰台北戰神；PLG季後賽，握有1勝的夢想家今天將與國王再戰，敬請鎖定轉播。

中職有3場比賽，富邦悍將在大巨蛋面對台鋼雄鷹，悍將派出左投陳仕朋先發，而台鋼則派出低肩側投陳宇宏先發；樂天桃猿在桃園球場迎戰味全龍，桃猿派出洋投魔神樂掛帥主投，味全則推本土投手郭郁政先發；統一獅今天在台南球場面對中信兄弟，獅隊派出古林睿煬先發，兄弟則派余謙先發。

法網首日賽事今天登場。敬請鎖定轉播。

MLB

07：10 道奇@紅人 愛爾達體育2台、緯來育樂

09：30 洋基@教士 華視、東森洋片台

NBA

08：30 塞爾提克@溜馬 緯來體育、愛爾達體育1台

T1冠軍賽

14：00 戰神@雲豹 愛爾達體育1台、緯來體育

PLG季後賽

19：00 國王@夢想家 民視第一台、YouTube

馬來西亞羽球大師賽

13：00 決賽 愛爾達體育3台

中職

17：00 味全龍@樂天桃猿 DAZN 2

17：00 台鋼雄鷹@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

17：00 中信兄弟@統一獅 博斯運動一台

法網

17：50 第1天日間賽事 單打首輪 愛爾達體育1台、博斯運動一台

（台灣時間5月27日）02：20 第1天夜間賽事 單打首輪 愛爾達體育1台、博斯運動一台

F1

20：30 F1正賽-摩納哥站 緯來體育、愛爾達體育3台

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