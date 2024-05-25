晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》40歲老將中村剛也敲生涯第477轟獨居史上第10 西武中止8連敗

2024/05/25 18:58

中村剛也。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅40歲老將中村剛也今天擊出陽春砲，這是他生涯第477轟，排在日職全壘打排行榜史上第10位。西武靠著第7局的4分大局，最後西武在主場以6比5逆轉擊敗歐力士猛牛，西武也中止近期的8連敗。

中村剛也今天在第2局從歐力士新人投手曾谷龍平的手中，擊出左外野陽春砲。這是中村剛也本季第6轟，生涯累積477轟，超越阪神名將金本知憲，在日職全壘打排行榜居第史上10多。

歐力士打線在第3局上靠森友哉的二壘安打、以及紅林弘太郎的高飛犧牲打拿到2分，幫助歐力士以2比1超前比數。西武在4局下靠岸潤一郎的適時安打追平。歐力士打線在第5局拿1分後，第6局單局出現4安進帳2分，歐力士前6局打完以5比2領先。

西武第7局展開反攻，單局共敲6安、外加1次高飛犧牲打，包含平沼翔太適時安、外崎修汰超前安，單局攻進4分逆轉戰局。西武獅牛棚與座海人、平井克典、終結者A.阿布瑞尤（Albert Abreu）各投1局無失分，幫助西武獅中止本季最長的8連敗。

中村剛也此戰4打數2安包含1轟，貢獻1分打點，本季出賽34場，共122打數敲26安，有6發全壘打、11分打點，打擊率為2成13。中村剛也距離生涯500轟里程碑還差23轟，他表示，「會繼續努力打出去」。

與座海人收本季首勝，A.阿布瑞尤摘得今年第9次救援成功；曾谷龍平主投6.1局失6分，吞本季第2敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。