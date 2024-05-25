日職》40歲老將中村剛也敲生涯第477轟獨居史上第10 西武中止8連敗

中村剛也。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅40歲老將中村剛也今天擊出陽春砲，這是他生涯第477轟，排在日職全壘打排行榜史上第10位。西武靠著第7局的4分大局，最後西武在主場以6比5逆轉擊敗歐力士猛牛，西武也中止近期的8連敗。

中村剛也今天在第2局從歐力士新人投手曾谷龍平的手中，擊出左外野陽春砲。這是中村剛也本季第6轟，生涯累積477轟，超越阪神名將金本知憲，在日職全壘打排行榜居第史上10多。

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歐力士打線在第3局上靠森友哉的二壘安打、以及紅林弘太郎的高飛犧牲打拿到2分，幫助歐力士以2比1超前比數。西武在4局下靠岸潤一郎的適時安打追平。歐力士打線在第5局拿1分後，第6局單局出現4安進帳2分，歐力士前6局打完以5比2領先。

西武第7局展開反攻，單局共敲6安、外加1次高飛犧牲打，包含平沼翔太適時安、外崎修汰超前安，單局攻進4分逆轉戰局。西武獅牛棚與座海人、平井克典、終結者A.阿布瑞尤（Albert Abreu）各投1局無失分，幫助西武獅中止本季最長的8連敗。

中村剛也此戰4打數2安包含1轟，貢獻1分打點，本季出賽34場，共122打數敲26安，有6發全壘打、11分打點，打擊率為2成13。中村剛也距離生涯500轟里程碑還差23轟，他表示，「會繼續努力打出去」。

與座海人收本季首勝，A.阿布瑞尤摘得今年第9次救援成功；曾谷龍平主投6.1局失6分，吞本季第2敗。

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