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中職》全勤的王柏融堅持不用輪休 洪總想到林益全

2024/05/25 16:43

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕王柏融和曾子祐是台鋼雄鷹陣中唯二全勤出賽的選手，總計35場，今天再戰富邦悍將，王柏融打3棒守左外野，曾子祐續扛1棒鎮守游擊大關。

只是，王柏融5月打擊率僅2成07，和4月的3成04有一些落差，近況並不理想，台鋼總教練洪一中強調，「我有問柏融說要不要休息一下，他說不用，那就繼續讓他下場比賽。」

過去洪總在Lamigo桃猿時期帶過王柏融多年，對子弟兵個性十分了解，洪總說，「柏融在高中的時候就這樣子了啦，只要沒有傷的很嚴重，一定會想上場，像前一陣子比賽打到7局把他換掉，他覺得還可以繼續打下去，不是很想休息的樣子。」

王柏融的拚鬥精神讓洪總讚賞，洪總以他帶過的林益全為例子，「有些人會說阿全怎麼樣的，但他自律又不容易受傷，隨時準備好讓教練團調度，啊也很認真，這就是好球員。」

本季王柏融127打數敲出2發全壘打，打下15分打點，打擊率2成60、上壘率3成83、長打率3成54。

至於另一名台鋼全勤球員曾子祐，昨天對富邦悍將第9局游擊守備關鍵失誤，間接導致球隊落敗，洪總不忍苛責，只表示年輕人難免會犯錯要繳學費，不足的地方再練就好。

台鋼總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

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