全障運》腦麻少年邱奇希人生第一戰 飆破100米全國紀錄

台東縣豐田國中布農族腦麻少年邱奇希，首次參加體育競賽就在全障運100公尺T35組奪金，且破全國紀錄，另在1500公尺拿下銅牌。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2年舉辦1次的全國身心障礙運動會，首次參加體育競賽的台東縣豐田國中布農族少年邱奇希，今（25）日在100公尺T35組，打破全國紀錄勇奪金牌，下午再於1500公尺獲銅牌，從不知自己會跑步的他，出生時因臍帶繞頸而傷到腦，雙胞胎哥哥則未能存活，初試啼聲就奪金，他說，把哥哥的能量一起爆發。

就讀台東市豐田國中二年級的布農族原住民邱奇希，雖因腦性麻痺學習比較緩慢，但是樂觀且不放棄努力，因為媽媽以前是運動選手，受到其影響，他也喜歡打籃球，但從不知自己跑得很快。

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升上國二後，學校在挑選可以參加全障運選手，原想要他參加羽球賽，但參加分級測驗時，羽球分級老師發現他跑得很快，好好訓練就是明日之星，學校才為他改報田徑項目。

邱奇希在全障運報名100、200、400、1500公尺等4項比賽，從未參加任何體育競賽的他，常問老師「我真的可以拿獎牌嗎？」，老師總鼓勵他「努力就能達標」。

今天參加他人生第一次體育競賽，才上場100公尺比賽，就打破全障運全國紀錄奪下金牌，讓全國選手看到來自東台灣布農少年的光芒。

布農族少年邱奇希一天比兩場比賽，下午的1500公尺賣力跑到銅牌。（記者陳鳳麗攝）

台東縣豐田國中的邱奇希（左2）拿下一金一銅，校長洪文政（右1）和老師楊謹蓮（左1）、陳麒安（右2）分享他的喜悅。（記者陳鳳麗攝）

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