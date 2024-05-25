中職》平野惠一對台灣球界的批評指教 洪總認同且感慨

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟日籍總教練平野惠一日前接受本報專訪時表示， 「台灣選手普遍缺乏職業意識，競爭力也不足。」平野強調，台灣職棒球員社會地位不算高，打棒球人口太少，好手量少導致中職競爭力不足，選手腦袋想棒球或為職棒工作努力的時間不夠。

對於平野對台灣球界的看法，洪總認為平野說的沒錯，現況確實是如此，不過洪總強調，這是台灣整體環境的問題，包括打棒球的人口數、訓練環境設施、政府與球團投入的資源，「我們每一樣都不如日本和韓國，國際賽要怎麼打贏人家啦？」

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日本和韓國棒球環境和競爭力，洪總親眼見識過，他說，大概20幾年前還在當選手的時候，有一次就去韓國一支職棒球隊的訓練基地，設施非常完善，看了十分羨慕，「不是最近幾年喔，是20幾年前，人家韓國職棒球隊就有很好的訓練基地，我們職棒發展35年，只有中信兄弟有自己的基地。」

洪總再舉一例，「前幾年我在Lamigo，球季結束去看日本羅德秋訓，我看到很多日本選手身上都是大小傷，包的跟木乃伊一樣，後來問伊東勤監督才知道，選手有傷都很怕被教練知道，因為受傷退出秋訓，明年一軍就沒份了，日本職棒競爭太激烈了，所以有傷也不敢講，就在那邊硬撐，他們球員太多了。」

話鋒一轉，洪總說，台灣好的球員量不夠多，主將受傷就跟教練團反映，因為後面的人沒辦法取代他，練到一定的量就可以，不用像日本球員這樣苦練，所以競爭力沒那麼強。

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