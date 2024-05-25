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法網》慶幸首輪沒對納達爾！俄國第5種子梅德維夫自爆練習賽輸了

2024/05/25 18:02

梅德維夫。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024法國網球公開賽週日開打，俄國第5種子梅德維夫（Daniil Medvedev）慶幸男單首輪不必面對西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），甚至爆料近來練習賽還輸給這位屆退的37歲老將。

針對創紀錄法網14度奪冠的納達爾，羅蘭加洛斯最後一舞強碰德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev）的熱門話題，梅德維夫坦承，很高興當事人不是自己，儘管茲維列夫剛贏得羅馬大師賽，手感與近況甚佳，但納達爾畢竟是「紅土之王」，豐富經驗無人可比，「能在法網與他交手是好事，但實際上我們談論的可是場艱難的激戰。考量到他目前排名，第3輪或第4輪遇到可能是正常的，但一開始就遭遇賽會14冠的昔日王者，肯定是嚴苛考驗。」

梅德維夫將在法網首輪遭遇德國卡帕菲（Dominik Koepfer），這位前球王還透露，近來與納達爾一起訓練，感受到寶刀未老實力與強烈企圖心，「他打得非常好，比我們在馬德里和羅馬看到的要好得多，還擊敗了我。當然大滿貫5盤制與練習比賽完全不同，我會去現場看他對決茲維列夫，一定很精彩。納達爾就是納達爾，總能在法網贏球。」

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