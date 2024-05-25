中職》許基宏賽前練習守三壘 平野惠一親自指導楊祥禾守備

許基宏賽前練習守三壘。（中信球團提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕中信兄弟今天賽前幾經考慮，先發三壘手最終填上王政順，而非賽前在三壘練習的許基宏，總教練平野惠一表示，許基宏希望爭取更多上場機會，球隊也需要有這樣的競爭力。

平野指出，許基宏是有攻擊力的選手，但最近打席數比較少，在王威晨因為手傷下二軍後，教練團把他納入守三壘的人選之一，他也表達「守哪裡都可以」，希望爭取更多出賽機會，賽前加入三壘守備練習。

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平野表示，三壘需要更多競爭力，賽前確實想讓許基宏守三壘，許基宏也有意意願，但教練團不希望輕易更動選手的守備位置，或許明天會讓許基宏先發，「選手為了要上場，願意拚盡全力，這是很好的事情。」

許基宏賽前練習守三壘。（中信球團提供）

許基宏生涯以三壘手出賽超過100場，前次站三壘是2021年，場次最多是2019年39場，2015、2019年守三壘場次都比一壘多，他表示，雖然3年沒守三壘，但一直有在練習，「新手套準備3年了，希望能在比賽中用到。」

平野賽前也親自指導楊祥禾守備，他透露，昨天賽後的教練團會議中，「把楊祥禾降二軍磨練」、「再給他幾場機會」的提議都有，他決定選擇後者，但希望楊祥禾理解，能待在一軍不是理所當然，必須要更努力。

中信兄弟總教練平野惠一（前）賽前親自指導楊祥禾守備。（中信球團提供）

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