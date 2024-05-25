PLG季後賽》艾夫伯拿38分+李家瑞變射手 攻城獅三分雨轟垮領航猿

新竹御頂攻城獅艾夫伯。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕新竹攻城獅今天在PLG季後賽G2的三分球超神準，團隊34投18中，前一場打得悶的艾夫伯也甦醒轟下38分，李家瑞轟5顆三分球、拿16分，終場以118：102力退桃園領航猿，系列賽扳成1：1平手。

攻城獅在G1的三分球36投7中，準星僅19.2％，但今天全隊化身神射手，單節就轟進9顆三分球，李家瑞一人包辦4顆，曾柏喻原本要助攻籃下隊友也不小心投進，朱雲豪、艾夫伯和盧冠軒也在外圍開火，首節打完以37：22領先。

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雖第二節一度被領航猿打出10：3攻勢，但攻城獅靠三分球再度擴大比分，李家瑞、艾夫伯、朱雲豪、高國豪都有貢獻，上半場團隊就投進13顆三分球，追平富邦勇士在2022年總冠軍賽G3締造的季後賽半場最多三分球紀錄，兩節打完以63：49力壓領航猿。

即使進入下半場後換邊進攻，攻城獅火力不減，艾夫伯投進2顆三分球、拿10分，霍立飛有8分，最大分差曾超過20分，領航猿追分攻勢零星，雙方一直維持在至少10分的分差，而攻城獅在決勝節中段的得分就已破百，也穩穩將勝利收入囊中。

攻城獅三分球命中率達52.9％，8人在外圍出手有7人投進三分球，李家瑞6投5中、拿16分，艾夫伯前一場只有11分，但此戰成功反彈投進5顆三分球拿38分，霍立飛有15分、14籃板，盧冠軒拿16分，朱雲豪挹注11分。

領航猿三分球準星只有28.9％，跟獅隊形成極大落差，也成為勝負分水嶺，沃許本25分為最佳，密克斯進帳17分，盧峻翔和李家慷各得15分。

新竹御頂攻城獅艾夫伯。（記者林正堃攝）

新竹御頂攻城獅李家瑞。（記者林正堃攝）

新竹御頂攻城獅高國豪。（記者林正堃攝）

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