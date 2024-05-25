PLG季後賽》曾柏喻傳球變三分球 盧峻翔嚇爆：按傳球鍵就能進？

攻城獅曾柏喻首節想傳球，沒想到也意外投進三分球，原本起跳準備接球第一時間灌籃的狄帝，看著球直接進籃框。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕新竹攻城獅今在PLG季後賽第2戰火力全開，團隊投進18顆三分球，命中率高達52.9％，讓盧峻翔直呼，真的是嚇爆。

攻城獅G1的三分球準星僅19.4％，全場只投進7顆三分球，但今全隊化身神射手，開賽前5次出手都進，連曾柏喻在首節只是想傳球，沒想到也意外投進三分球，讓眾人都看傻眼，盧峻翔賽後就說：「難道現在是按到傳球鍵就能進球嗎？」

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曾柏喻透露，其實自己是要傳球給狄帝，但一直以為沒傳好，也沒碰到框，但聽到現場歡呼聲後才知道是三分球，還問了裁判確認，「我看到畫面也傻眼。」他還自嘲，就像是打電動，「三角形按錯，按成正方形。」

攻城獅首節投進9顆、上半場共計13顆三分球，也追平富邦勇士在2022年總決賽創下的季後賽半場最多三分球紀錄，全場也有34投18中的準星，優於領航猿的38投11中命中率，成為勝負分水嶺，最後也以118：102力退領航猿，扳平系列賽。

桃園璞園領航猿落敗。（記者林正堃攝）

攻城獅曾柏喻首節想傳球，沒想到也意外投進三分球，原本起跳準備接球第一時間灌籃的狄帝，看著球直接進籃框。（記者林正堃攝）

桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者林正堃攝）

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