晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

霹靂舞》WBC亞洲決賽桃園登場 台灣選手拿1金、1銀

2024/05/25 20:38

桃園市政府青年事務局長侯佳齡（中）宣布2on 2的冠軍組合，可惜台灣隊屈居亞軍。（桃園市政府青年事務局提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024 WBC Asia Final 亞洲決賽今天在桃園置地廣場登場，2 on 2決賽台灣隊Sniper Force拿下亞軍，由印尼、馬來西亞聯隊奪冠；至於10 on 10對抗賽，桃園地主隊City 4完成衛冕。

WBC Asia Final 亞洲決賽有來自世界各地高手報名參加，包含日本、菲律賓、印尼、馬來西亞、法國、印度、香港、西班牙、澳門等，超過10國、地區，逾200組選手來台較勁。

經過整天的激戰，最受矚目的2 on 2決賽，馬來西亞雷戈（Lego Sam）和印尼的卡薩瓦茲（Casavaz）對決台灣Bboy Taower、維尼搭檔。

台灣隊以些微票數落敗，Bboy Taower表示，心情非常開心，能闖進決賽算是有點運氣成分，但應該可以表現的更好一點，「雖然我和搭檔都是同一舞團的，但這是我們第一次搭檔比2對2的賽事。」

Bboy Taower透露，練習霹靂舞已經23年，原本也有亞、奧運夢，但後來因為一些原因被迫放棄，「霹靂舞進入到亞奧運確實對國內風氣有提升，但還是和我想像的有些差距。」

2 on 2的冠軍成員雷戈笑說，決賽應該可以表現更好，只是賽前等待時間有點久，「對霹靂舞選手來說，不但身體會冷掉，腦子也會一直亂想。」

雷戈和卡薩瓦茲過去是互相PK的對手，這次首度搭檔出賽。卡薩瓦茲表示，「自己也有亞奧運夢，但是國家的資源和支持比較少，所以對選手來說就會比較辛苦。」

桃園市青年事務局長侯佳齡表示，桃園市很支持年輕人活動，加上霹靂舞現在列入亞奧運項目，更需要積極推廣，「這是桃園首度舉辦國際霹靂舞賽事，看到現在的人潮，確實很受歡迎。」

馬來西亞雷戈（前）印尼的卡薩瓦茲（後）合力拿下2 on 2的冠軍。（桃園市政府青年事務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。