霹靂舞》WBC亞洲決賽桃園登場 台灣選手拿1金、1銀

桃園市政府青年事務局長侯佳齡（中）宣布2on 2的冠軍組合，可惜台灣隊屈居亞軍。（桃園市政府青年事務局提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024 WBC Asia Final 亞洲決賽今天在桃園置地廣場登場，2 on 2決賽台灣隊Sniper Force拿下亞軍，由印尼、馬來西亞聯隊奪冠；至於10 on 10對抗賽，桃園地主隊City 4完成衛冕。

WBC Asia Final 亞洲決賽有來自世界各地高手報名參加，包含日本、菲律賓、印尼、馬來西亞、法國、印度、香港、西班牙、澳門等，超過10國、地區，逾200組選手來台較勁。

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經過整天的激戰，最受矚目的2 on 2決賽，馬來西亞雷戈（Lego Sam）和印尼的卡薩瓦茲（Casavaz）對決台灣Bboy Taower、維尼搭檔。

台灣隊以些微票數落敗，Bboy Taower表示，心情非常開心，能闖進決賽算是有點運氣成分，但應該可以表現的更好一點，「雖然我和搭檔都是同一舞團的，但這是我們第一次搭檔比2對2的賽事。」

Bboy Taower透露，練習霹靂舞已經23年，原本也有亞、奧運夢，但後來因為一些原因被迫放棄，「霹靂舞進入到亞奧運確實對國內風氣有提升，但還是和我想像的有些差距。」

2 on 2的冠軍成員雷戈笑說，決賽應該可以表現更好，只是賽前等待時間有點久，「對霹靂舞選手來說，不但身體會冷掉，腦子也會一直亂想。」

雷戈和卡薩瓦茲過去是互相PK的對手，這次首度搭檔出賽。卡薩瓦茲表示，「自己也有亞奧運夢，但是國家的資源和支持比較少，所以對選手來說就會比較辛苦。」

桃園市青年事務局長侯佳齡表示，桃園市很支持年輕人活動，加上霹靂舞現在列入亞奧運項目，更需要積極推廣，「這是桃園首度舉辦國際霹靂舞賽事，看到現在的人潮，確實很受歡迎。」

馬來西亞雷戈（前）印尼的卡薩瓦茲（後）合力拿下2 on 2的冠軍。（桃園市政府青年事務局提供）

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