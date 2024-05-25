MLB》「我只是想聊聊...」哈波首局就遭驅逐出場 裁判說明原因

費城人球星哈波首局就被趕出場。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在客場交手洛磯，費城球星哈波（Bryce Harper）首局吞K、並與主審「聊天」後，就遭到驅逐出場。兩隊鏖戰至延長賽11局，洛磯托瓦（Ezequiel Tovar）敲再見安打，讓費城人最後以2比3輸球。

哈波首局被洛磯左投布拉克（Ty Blach）3球三振，他先是把球棒丟在地上後，再怒摔頭盔，哈波並與主審B.沃許（Brian Walsh）溝通，突然就被趕出場。這是哈波生涯第21次被驅逐出場。

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「很明顯，我摔了頭盔，但那不是因為對裁判的判決感到沮喪。」哈波說，「我只是問（Walsh），那第二顆好球位置在哪，然後他就把我趕出去了。我只是告訴他，我想和你談談，我真的沒有罵人、也沒有大叫。」

這場比賽的裁判組組長卡拉帕扎（Vic Carapazza）在賽後說明，哈波被趕出場最主要的原因之一是怒摔頭盔，「哈波顯然對那些投球感到不滿，Brian也給了很大的容忍度，讓他留在比賽，而Bryce卻一直在爭論好壞球。」卡拉帕扎指出，哈波摔頭盔的時候，主審卡拉帕扎已經給予一次警告，「如果你繼續談論那些球，那Brian和我就必須要處理了。」

Imagine paying to see Bryce Harper for the first time, but an umpire decides to eject him in the first inning for absolutely no reason. pic.twitter.com/Q8byPyvV9O — Thomas Carrieri （@Thomas_Carrieri） May 25, 2024

費城人球星哈波首局就被趕出場。（今日美國）

費城人球星哈波首局就被趕出場。（美聯社）

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