MLB》「我只是想聊聊...」哈波首局就遭驅逐出場 裁判說明原因

〔體育中心/綜合報導〕費城人今天在客場交手洛磯,費城球星哈波(Bryce Harper)首局吞K、並與主審「聊天」後,就遭到驅逐出場。兩隊鏖戰至延長賽11局,洛磯托瓦(Ezequiel Tovar)敲再見安打,讓費城人最後以2比3輸球。

哈波首局被洛磯左投布拉克(Ty Blach)3球三振,他先是把球棒丟在地上後,再怒摔頭盔,哈波並與主審B.沃許(Brian Walsh)溝通,突然就被趕出場。這是哈波生涯第21次被驅逐出場。

「很明顯,我摔了頭盔,但那不是因為對裁判的判決感到沮喪。」哈波說,「我只是問(Walsh),那第二顆好球位置在哪,然後他就把我趕出去了。我只是告訴他,我想和你談談,我真的沒有罵人、也沒有大叫。」

這場比賽的裁判組組長卡拉帕扎(Vic Carapazza)在賽後說明,哈波被趕出場最主要的原因之一是怒摔頭盔,「哈波顯然對那些投球感到不滿,Brian也給了很大的容忍度,讓他留在比賽,而Bryce卻一直在爭論好壞球。」卡拉帕扎指出,哈波摔頭盔的時候,主審卡拉帕扎已經給予一次警告,「如果你繼續談論那些球,那Brian和我就必須要處理了。」

