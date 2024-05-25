路跑》最硬的馬祖馬拉松開放報名 廣邀各路跑者體驗價軍事賽道

第9屆馬祖馬拉松於今年11月2日盛大登場，今天舉行發布記者會，廣邀各路跑者屆時能來體驗特有的賽道特色及馬祖在地美食。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕以最硬賽道高強度挑戰聞名的第9屆馬祖馬拉松於今年11月2日盛大登場，今天舉行記者會廣邀各路跑者屆時能來體驗特有的賽道特色及馬祖在地美食。

馬祖馬拉松為全台最硬 IAAF 認證賽道，賽道擁有挑戰性極高的連續不間斷上下坡道，經由規劃全馬將繞行南竿兩圈及半馬繞行南竿一圈、10 公里挑戰組 及 5 公里體驗組，主要希望能夠帶動更多地方運動氛圍並鼓勵跑者挑戰自我。

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連江縣政府副縣長陳冠人表示，馬祖馬拉松因為賽道上下坡的挑戰性，過往軍事戰備道路提供戰車通行，馬祖戰地歷史文化的特色，吸引許多跑者參賽深受各界跑友的好評，特別是全馬祖、半馬祖及挑戰組完賽都可以獲馬祖酒廠賽事紀念酒，想要體驗旅遊的也可以參加體驗組，體驗賽道特色及在地美食。

賽事當天特別開放南北坑道，打造最具軍事特色的馬拉松；而馬祖高粱賽事紀念酒更是一年限量發售一次的完賽必備裝備，另外全馬及半馬男子、女子組冠軍可以獲得由馬祖酒廠贊助選手本身同等重量的馬祖高粱酒。

今年特邀馬祖防衛指揮部在賽前帶來精彩的火砲射擊，展現國軍保家衛國的實力；賽事同時結合環保議題，因為愛守護馬祖，提倡環保 賽事，提供環保折折杯給每一位跑者，讓跑者便於在賽事當中攜帶，同時在獎盃設計部份今年也採用漂流回收木結合再生玻璃，在賽事的每個環節落實降低碳排放。

另外，主辦單位設計主題「9 久同心 一起 9 久」徵求 20 對情侶免費參賽，並於賽事當天安排求婚告白活動，讓有情人愛在馬祖一起 9 久。

Youtuber癒女擔任活動大使，她延續去年挑戰初半馬的精神，依據去年的經驗創造更好成績，同時帶來在馬祖拍攝的影片紀錄，要告訴大家馬祖有哪些好吃好玩的地方，賽道的補給規劃也將帶來馬組 在地的風味美食及在地熱情滿滿的鄉親加油團，為每一位參賽 跑者補充元氣及滿滿的能量。

賽事報名時間從113年5月25日上午10時至113年8月23日23時59分。從113 年 5 月 25 日上午 10 時 00 分至 6 月 8 日 11 時 00 分完成報名繳費（不分組別）享早鳥優惠並能獲得電動按摩球一組。

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