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PLG季後賽》領航猿主場6088名球迷破隊史 卡總解釋贏球卻變陣原因

2024/05/25 21:00

桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕桃園領航猿今在主場桃園巨蛋吸引6088人進場，打破隊史季後賽進場紀錄，但這場敗給對手的神準三分球命中率，以102：118不敵新竹攻城獅，系列賽被扳成1：1平手。

領航猿隊史季後賽單場最多人進場紀錄為上一季對勇士的比賽，當時第3戰有5155人進場。

對於此戰超過6000名球迷進場，領航猿總教練卡米諾斯賽後先是感謝球迷：「很感謝眾多球迷們穿著橘色衣服進場，很開心看到這樣的畫面。」但本場比賽不能讓球迷開心而歸，他說：「因為對方開賽3分線投5中5，讓我們對於一開始制定的比賽計畫有些猶豫，再加上後面我們不太專注，讓對手打出信心，在打出信心後他們持續很火燙。」卡總認為，接下來需要更專注在客場的比賽。

針對上一場登錄葛拉漢，這場則登錄密克斯，卡米諾斯表示：「其實只是想改善進攻籃板的狀況，不過我們的打法不會因為不同的洋將而改變。」

盧峻翔此役繳出15分、12助攻，他表示：「這場比賽感受到對手防守的壓迫，艾夫伯的個人能力讓我們打得很艱難，後面也造成很多不必要的失誤。」

同樣繳出15分的李家慷表示，攻城獅三分球命中率高達5成，他說：「其實季後賽只是一場比賽，不是一次的失敗，接下來就是趁著明天的練球再做出調整，面對下一場比賽。」

新竹御頂攻城獅獲勝球迷嗨翻。（記者林正堃攝）

桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者林正堃攝）

桃園璞園領航猿李家慷。（記者林正堃攝）

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