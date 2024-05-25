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中職》檯面上的「鷹」雄是藍寅倫 洪總指出這點更關鍵

2024/05/25 21:33

台鋼雄鷹擊敗富邦悍將。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天台鋼雄鷹靠藍寅倫在8局上擊出勝利打點安打，最終就以3：2氣走富邦悍將，獲選單場MVP的藍寅倫是檯面上的「鷹」雄，台鋼總教練洪一中賽後點出，對方捕手戴培峰處理球才是關鍵。

前7局打完雙方戰成2：2平手，8局上兩出局選到保送的魔鷹在一壘，輪到藍寅倫打擊，面對富藍戈投球，2好1壞藍寅倫試圖揮棒，捕手戴培峰拿起球就觸碰打者抓三振，卻沒注意壘上跑者，結果魔鷹上到二壘，藍寅倫也沒被判出棒繼續打擊，最終他擊出安打，打下勝利打點一棒當英雄，富藍戈投1局失1分苦吞本季第3敗。

洪總說，比分接近二壘有人，投手就有失分壓力，在一壘就不一定，那一球滿關鍵的。

台鋼近6戰拿下4勝，洪總表示，球隊不要一直連敗，戰績還能維持一定水準，最怕的就是之前6連敗、7連敗，整個就垮了，5名先發投手很重要，「我們先發投手沒有到很強，都不是屬於三振型的投手，牛棚投手也沒有說很穩定，你看像富邦牛棚出來都是150幾公里，那就很強。」

台鋼日籍投手小野寺賢人先發6局被敲4安，只送出1K，失2分都非責失無關勝敗，洪總表示，小野寺三振本來就不多，就投準讓對方打，吃局數還OK，只是不耐投，用球數差不多都80幾顆，而且腳有一點狀況，感覺快抽筋了，這一點他必須想辦法去改善。

台鋼雄鷹先發投手小野寺賢人。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹藍寅倫敲出安打，帶有一分打點，超前比分。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹藍寅倫敲出安打，帶有一分打點，超前比分。（記者陳志曲攝）

富邦悍將富藍戈掉分。（記者陳志曲攝）

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