中職》中信兄弟贏球仍提申訴 平野惠一：不能這樣呼攏過去

中信兄弟總教練平野惠一（右2）質疑統一獅投手羅昂的動作有投手犯規。（中信球團提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕中信兄弟今天雖以4：1力挫統一獅在3連戰連拿2勝，總教練平野惠一對4局上裁判組認定羅昂沒有投手犯規卻有不同看法，賽後立刻前往技術委員室提出申訴，希望聯盟做出更明確的說明。

兄弟4局上2出局三壘有人，羅昂對陳俊秀投球先用固定式再用揮臂式，陳俊秀當下有點錯愕，平野與首席教練陳江和都進場抗議羅昂未先告知改變投球動作，聯盟認定羅昂更換投球方式沒有問題。

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平野指出，投球動作可以改變，但必須要申告，他希望裁判看重播確認，聯盟告訴他可在賽後提出申訴，但這是很重要的play，不能等到賽後再處理，當下未再堅持是不想影響比賽進行，「裁判如果有miss，有權主動看重播，選手都是拚上生涯在打球，不能這樣呼攏過去，我們一定提申訴，要求聯盟給個說明。」

稍早在3局下，陳重羽趁邱智呈安打搶攻本壘被判出局，但捕手林吳晉瑋在本壘前卻未持球，統一總教練林岳平提出重播輔助判決獲得改判，平野表示，當下就感覺捕手可能有擋到，對林岳平的抗議與裁判改判都可以理解，「大家最不想看到的，就是跑者或捕手受傷。」

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