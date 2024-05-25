晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》中信兄弟贏球仍提申訴 平野惠一：不能這樣呼攏過去

2024/05/25 21:40

中信兄弟總教練平野惠一（右2）質疑統一獅投手羅昂的動作有投手犯規。（中信球團提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕中信兄弟今天雖以4：1力挫統一獅在3連戰連拿2勝，總教練平野惠一對4局上裁判組認定羅昂沒有投手犯規卻有不同看法，賽後立刻前往技術委員室提出申訴，希望聯盟做出更明確的說明。

兄弟4局上2出局三壘有人，羅昂對陳俊秀投球先用固定式再用揮臂式，陳俊秀當下有點錯愕，平野與首席教練陳江和都進場抗議羅昂未先告知改變投球動作，聯盟認定羅昂更換投球方式沒有問題。

平野指出，投球動作可以改變，但必須要申告，他希望裁判看重播確認，聯盟告訴他可在賽後提出申訴，但這是很重要的play，不能等到賽後再處理，當下未再堅持是不想影響比賽進行，「裁判如果有miss，有權主動看重播，選手都是拚上生涯在打球，不能這樣呼攏過去，我們一定提申訴，要求聯盟給個說明。」

稍早在3局下，陳重羽趁邱智呈安打搶攻本壘被判出局，但捕手林吳晉瑋在本壘前卻未持球，統一總教練林岳平提出重播輔助判決獲得改判，平野表示，當下就感覺捕手可能有擋到，對林岳平的抗議與裁判改判都可以理解，「大家最不想看到的，就是跑者或捕手受傷。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。