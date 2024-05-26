棒球》超離奇守備！內野「鬧空城」 中外野手狂衝本壘觸殺跑者

Have you ever seen a center fielder tag someone out at home plate? Well here you go! pic.twitter.com/MORPFxt5Tp — WOSN Sports （@WOSNScores） May 25, 2024

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國俄亥俄州馬里恩當地高中（Marion Local High School），在美國時間週五與Fort Recovery高中的比賽，由於內野突然「鬧空城」，讓馬里恩當地高中的中外野手G.布倫斯（Griffin Bruns）直接拿球追跑者，一路衝到本壘前觸殺對手，上演超罕見的離奇守備。

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此戰6局上1出局，Fort Recovery高中葛里賽茲（Caden Grisez）敲中外野安打，馬里恩當地高中的二壘與游擊都往後方追球，仍讓球落在外野草地上，這時二壘沒有人補位，讓葛里賽茲狂奔壘包。

鎮守中外野的G.布倫斯撿起球後一路追著葛里賽茲，未料三壘也沒有人防守，馬里恩當地高中的捕手還跑到三壘補位，卻造成本壘板沒有自家選手，這讓葛里賽茲一路往本壘衝，G.布倫斯判斷對方要跑向本壘後，直接「加速」跑向本壘觸殺跑者，完成這個超狂的守備。官方紀錄上是給一支三壘安打。

不過，該場比賽馬里恩當地高中仍以3比11輸球。

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