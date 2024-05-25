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日職》「宇宙軟銀」相隔3週吞連敗 日媒點出「意外的弱點」？

2024/05/25 23:25

軟銀球星山川穗高。（本報資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹今天在客場以0比2遭千葉羅德完封，這是軟銀相隔3週再度吞下連敗，本季第三度遭對手完封。根據《日刊體育》指出，軟銀本季碰上對手是先發左投的比賽，只有9勝8敗的對戰成績。

羅德洋投梅賽德斯（C.C. Mercedes）此戰交出8局賞8次三振的無失分好投，只被敲3安、丟2次保送，今年第8次先發終於收下本季首勝，賽後防禦率為1.50居太平洋聯盟第二低。

軟銀目前以29勝12敗2和獨居洋聯龍頭，與第二的日本火腿有4.5場勝差。開季至今43場比賽，軟銀打線團隊拿196分、31轟、團隊打擊率2成63是全洋聯最佳，團隊投手防禦率僅1.96也是全洋聯最低。

軟銀球星柳田悠岐。（本報資料照）

《日刊體育》提到，軟銀本季碰上對方派出先發右投的比賽，拿到20勝4敗2和的對戰成績；若對方推出先發左投，軟銀就只有9勝8敗的對戰成績，兩者落差不小。

軟銀擁有全日職12隊最強悍的中心打線，面對左投卻有點「苦手」。其中，軟銀主砲柳田悠岐本季打擊率為3成10，有4轟、33分打點的表現。柳田悠岐本季面對右投的對戰打擊率為3成47，面對左投的對戰打擊率則是2成46。

今年加盟軟銀的山川穗高，目前以12轟、44分打點暫居洋聯打擊雙冠王，打擊率為2成50。山川穗高本季面對右投的對戰打擊率高達3成06，面對左投卻只有1成43的對戰打擊率。

目前以3成35打擊率暫居洋聯打擊王的近藤健介，今年碰上右投的打擊率為3成76，面對左投的對戰打擊率為2成59。

軟銀球星近藤健介。（本報資料照）

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