跆拳道》全國第一人！ 苗栗縣巫雨庭2度獲聘奧運跆拳道裁判

苗栗縣籍跆拳道教練巫雨庭，是國內首位兩度獲聘為奧運跆拳道國際裁判，她秀出國際裁判證書，為台灣之光。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣跆拳道教練巫雨庭4年前獲聘請東京奧運跆拳道裁判，4年後再次通過層層關卡考驗，「連莊」獲聘為今年巴黎奧運跆拳道國際裁判，是全國首位獲此殊榮者，為「台灣之光」，也為台灣跆拳道史創下紀錄。

巫雨庭說，感謝世界跆拳道聯盟給她肯定及機會，讓她有舞台可以發揮，未來也將貢獻所學，為台灣的跆拳道盡心力。

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30歲的巫雨庭，為苗栗子弟，苗栗市大倫國中、新北市泰山國高中畢、台北市立大學體育學系碩士，從幼稚園5歲時期，向跆拳道7段的父親巫雙貴學習，目前為五段，2014年取得國內跆拳道裁判A級證書，2017年取得國際裁判證書。

近年來，巫雨庭轉擔任教練，並鑽研比賽規則，也獲世界跆拳道聯盟聘請，前往廿個國家比賽中擔任裁判，累積國際賽事經驗，4年前獲聘東京奧運跆拳道裁判，當時也是跆拳賽事中世界最年輕的裁判。

東奧後的這4年，巫雨庭不時當起「空中飛人」前往國外擔任國際跆拳道系列賽的裁判，累積執法經驗，今年再度參與巴黎奧運跆拳道裁判選拔，先經亞洲區海選，光是亞洲區國家就有上百跆拳道裁判參加，選出14位，再進入全世界五大洲評選，她再度通過考驗。

巫雨庭表示，當裁判除了執法尺度、判罰精準，手勢明確、公開透明等，還要面對觀眾叫囂、責罵等壓力，面對各種不同的壓力考驗，是否失常，都是當國際裁判須經的考驗。

巫雨庭指出，最令她印象深刻的是，她前往擔任美洲區及非洲區資格賽的裁判，世界跆拳道聯盟派她擔任地主國隊伍的主裁判，考驗她臨場表現，她都順利過關，歷經不同國際賽事的考驗，最後從全世界58位裁判中，挑選出26位巴黎奧運跆拳道國際裁判，她再度獲選。

巫雨庭兩度獲聘為奧運裁判，成為全國首位獲此殊榮者，為台灣跆拳道史創下紀錄，她的父親巫雙貴等親友，更備感榮耀。

巫雨庭兩度獲聘為奧運跆拳道國際裁判，她的啟蒙教練、也是她的父親巫雙貴（右）備感榮耀。（記者張勳騰攝）

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