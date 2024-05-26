晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》又砸鍋！史上最貴終結者再度放火 近5戰4場丟分、防禦率5.40

2024/05/26 08:07

大都會明星終結者狄亞茲今天在第9局又砸鍋。（取自推特）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）今天在第9局又砸鍋，未能幫助球隊守住勝利，最終大都會延長賽以2：7不敵巨人。

大都會先發投手塞維里諾（Luis Severino）此役主投7局僅被敲2支安打，失1分責失，送出6次三振，繳出優質先發表現，退場時是勝投候選人。

大都會帶著2：1領先進入9局上半，派出當家守護神狄亞茲登板關門，結果他面對首名打者佛羅雷斯（Wilmer Flores）就被敲出安打，隨後巨人換上代跑麥肯納（Ryan McKenna）盜上二壘，啟用代打小魏德（LaMonte Wade Jr.）也奏效，小魏德成功從狄亞茲手中擊出價值連城的追平安，雙方戰成2：2平手。

兩隊進入延長賽分勝負，巨人10局上半火力大爆發鯨吞5分大局，終場以7：2拿下勝利，大都會陷入惡夢5連敗。

狄亞茲近來常上演「劇場」砸鍋，今日再度放火，後援1局被打2支安打，失1分責失，投出1K，被記本季第4次救援失敗，近5場出賽有4場丟分，賽後防禦率為5.40。

狄亞茲曾在2022年賽季投出生涯年，季後與大都會簽下一紙5年1.2億美元大約，成為史上最貴終結者。

LaMonte Wade Jr. drives in the tying run in the ninth as Edwin Diaz blows his third consecutive save pic.twitter.com/xvI8cDAIiz

— Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） May 25, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。