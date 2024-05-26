MLB》又砸鍋！史上最貴終結者再度放火 近5戰4場丟分、防禦率5.40

大都會明星終結者狄亞茲今天在第9局又砸鍋。（取自推特）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）今天在第9局又砸鍋，未能幫助球隊守住勝利，最終大都會延長賽以2：7不敵巨人。

大都會先發投手塞維里諾（Luis Severino）此役主投7局僅被敲2支安打，失1分責失，送出6次三振，繳出優質先發表現，退場時是勝投候選人。

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大都會帶著2：1領先進入9局上半，派出當家守護神狄亞茲登板關門，結果他面對首名打者佛羅雷斯（Wilmer Flores）就被敲出安打，隨後巨人換上代跑麥肯納（Ryan McKenna）盜上二壘，啟用代打小魏德（LaMonte Wade Jr.）也奏效，小魏德成功從狄亞茲手中擊出價值連城的追平安，雙方戰成2：2平手。

兩隊進入延長賽分勝負，巨人10局上半火力大爆發鯨吞5分大局，終場以7：2拿下勝利，大都會陷入惡夢5連敗。

狄亞茲近來常上演「劇場」砸鍋，今日再度放火，後援1局被打2支安打，失1分責失，投出1K，被記本季第4次救援失敗，近5場出賽有4場丟分，賽後防禦率為5.40。

狄亞茲曾在2022年賽季投出生涯年，季後與大都會簽下一紙5年1.2億美元大約，成為史上最貴終結者。

LaMonte Wade Jr. drives in the tying run in the ninth as Edwin Diaz blows his third consecutive save pic.twitter.com/xvI8cDAIiz

— Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） May 25, 2024

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