MLB》又砸鍋！史上最貴終結者再度放火 近5戰4場丟分、防禦率5.40

大都會明星終結者狄亞茲今天在第9局又砸鍋。(取自推特)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會明星終結者狄亞茲(Edwin Diaz)今天在第9局又砸鍋,未能幫助球隊守住勝利,最終大都會延長賽以2:7不敵巨人。

大都會先發投手塞維里諾(Luis Severino)此役主投7局僅被敲2支安打,失1分責失,送出6次三振,繳出優質先發表現,退場時是勝投候選人。

請繼續往下閱讀...

大都會帶著2:1領先進入9局上半,派出當家守護神狄亞茲登板關門,結果他面對首名打者佛羅雷斯(Wilmer Flores)就被敲出安打,隨後巨人換上代跑麥肯納(Ryan McKenna)盜上二壘,啟用代打小魏德(LaMonte Wade Jr.)也奏效,小魏德成功從狄亞茲手中擊出價值連城的追平安,雙方戰成2:2平手。

兩隊進入延長賽分勝負,巨人10局上半火力大爆發鯨吞5分大局,終場以7:2拿下勝利,大都會陷入惡夢5連敗。

狄亞茲近來常上演「劇場」砸鍋,今日再度放火,後援1局被打2支安打,失1分責失,投出1K,被記本季第4次救援失敗,近5場出賽有4場丟分,賽後防禦率為5.40。

狄亞茲曾在2022年賽季投出生涯年,季後與大都會簽下一紙5年1.2億美元大約,成為史上最貴終結者。

LaMonte Wade Jr. drives in the tying run in the ninth as Edwin Diaz blows his third consecutive save pic.twitter.com/xvI8cDAIiz

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 25, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法